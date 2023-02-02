https://ria.ru/20230202/voennye-1849270547.html
Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ
Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ - РИА Новости, 02.02.2023
Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ
ЕС в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных намерен увеличить число проходящих подготовку военнослужащих с 15 до 30 тысяч, заявил глава... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:16
2023-02-02T15:16
2023-02-02T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
жозеп боррель
евросоюз
украина
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. ЕС в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных намерен увеличить число проходящих подготовку военнослужащих с 15 до 30 тысяч, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Рад объявить премьер-министру (Украины) Денису Шмыгалю, что европейская тренировочная миссия подготовит дополнительно еще 15 тысяч украинских военных, таким образом, общее число подготовленного персонала составит 30 тысяч", - написал Боррель в Twitter. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Боррель, а также более десяти еврокомиссаров проводят в четверг в Киеве заседание с правительством Украины в преддверии саммита ЕС-Украина, намеченного на 3 февраля.
https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина, Вооруженные силы Украины
Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ
Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ до 30 тысяч