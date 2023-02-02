https://ria.ru/20230202/voennye-1849270547.html

Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ

Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ - РИА Новости, 02.02.2023

Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ

ЕС в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных намерен увеличить число проходящих подготовку военнослужащих с 15 до 30 тысяч, заявил глава... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:16

2023-02-02T15:16

2023-02-02T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

жозеп боррель

евросоюз

украина

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. ЕС в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных намерен увеличить число проходящих подготовку военнослужащих с 15 до 30 тысяч, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Рад объявить премьер-министру (Украины) Денису Шмыгалю, что европейская тренировочная миссия подготовит дополнительно еще 15 тысяч украинских военных, таким образом, общее число подготовленного персонала составит 30 тысяч", - написал Боррель в Twitter. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Боррель, а также более десяти еврокомиссаров проводят в четверг в Киеве заседание с правительством Украины в преддверии саммита ЕС-Украина, намеченного на 3 февраля.

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

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Влада Копылова

в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, вооруженные силы украины