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Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/voennye-1849270547.html
Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ
Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ - РИА Новости, 02.02.2023
Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ
ЕС в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных намерен увеличить число проходящих подготовку военнослужащих с 15 до 30 тысяч, заявил глава... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:16
2023-02-02T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
жозеп боррель
евросоюз
украина
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. ЕС в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных намерен увеличить число проходящих подготовку военнослужащих с 15 до 30 тысяч, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Рад объявить премьер-министру (Украины) Денису Шмыгалю, что европейская тренировочная миссия подготовит дополнительно еще 15 тысяч украинских военных, таким образом, общее число подготовленного персонала составит 30 тысяч", - написал Боррель в Twitter. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Боррель, а также более десяти еврокомиссаров проводят в четверг в Киеве заседание с правительством Украины в преддверии саммита ЕС-Украина, намеченного на 3 февраля.
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина, Вооруженные силы Украины
15:16 02.02.2023
 
Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ

Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ до 30 тысяч

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе
Украинские военные во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. ЕС в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных намерен увеличить число проходящих подготовку военнослужащих с 15 до 30 тысяч, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Рад объявить премьер-министру (Украины) Денису Шмыгалю, что европейская тренировочная миссия подготовит дополнительно еще 15 тысяч украинских военных, таким образом, общее число подготовленного персонала составит 30 тысяч", - написал Боррель в Twitter.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Боррель, а также более десяти еврокомиссаров проводят в четверг в Киеве заседание с правительством Украины в преддверии саммита ЕС-Украина, намеченного на 3 февраля.
Великая Отечественная война 1941-1945. Красный флаг над площадью Павших Борцов освобожденного Сталинграда - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖозеп БоррельЕвросоюзУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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