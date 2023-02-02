https://ria.ru/20230202/viski-1849272003.html

Производитель киргизского виски выпустит подарочную бутылку для Лаврова

Производитель киргизского виски выпустит подарочную бутылку для Лаврова - РИА Новости, 02.02.2023

Производитель киргизского виски выпустит подарочную бутылку для Лаврова

Производитель Kyrgyz Whiskey компания "Аю" может выпустить уникальную подарочную бутылку и подарить ее главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:20

2023-02-02T15:20

2023-02-02T15:20

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киргизия

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БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. Производитель Kyrgyz Whiskey компания "Аю" может выпустить уникальную подарочную бутылку и подарить ее главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщила РИА Новости представитель компании-производителя "Аю" Индира Малаялиева. В четверг в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости Лавров сообщил, что пока не пробовал российское виски "Прасковейское", которое ему подарили, потому что в приоритете у него сейчас киргизское виски. "Это классический купажированный виски. Чтобы прочувствовать его вкус и насладиться им, лучше не смешивать его ни с какими напитками. Вообще лучше даже льда не добавлять", - сказала Малаялиева.По словам Малаялиевой, для компании стало приятным сюрпризом, что министр иностранных дел России упомянул их напиток в интервью. Малаялиева добавила, что компания будет рада передать главе российского внешнеполитического ведомства свою продукцию в качестве презента. "Мы сейчас думаем, как это сделать. Возможно, выпустим уникальную подарочную бутылку. Сейчас у нас в продаже есть трехлетний и пятилетний виски, но в ближайшее время появится семилетний - его тоже обязательно презентуем господину Лаврову", - подчеркнула она. Цена трехлетнего Kyrgyz Whiskey в киргизских сетях розничной торговли начинается от 7 долларов за бутылку объемом 0,75 мл. Пятилетнего - от 10 долларов.

https://ria.ru/20221229/gost-1842066708.html

https://ria.ru/20230103/alkogol-1840942772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сергей лавров, алкоголь, в мире, киргизия