https://ria.ru/20230202/viski-1849205074.html

Лавров рассказал, какой сорт виски у него в приоритете

Лавров рассказал, какой сорт виски у него в приоритете - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров рассказал, какой сорт виски у него в приоритете

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что еще не успел попробовать российское виски "Прасковейское", которое ему подарили, потому что в приоритете у него сейчас РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:20

2023-02-02T12:20

2023-02-02T15:57

сергей лавров

общество

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что еще не успел попробовать российское виски "Прасковейское", которое ему подарили, потому что в приоритете у него сейчас киргизское виски. "Мне подарили, по-моему, называется "Прасковеевка", если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано "Кыргыз виски", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о том, попробовал ли он уже виски российского производства.

https://ria.ru/20230103/alkogol-1840942772.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров о виски российского производства "Мне подарили, по-моему, называется "Прасковеевка", если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано "Кыргыз виски", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о том, попробовал ли он уже виски российского производства. 2023-02-02T12:20 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, общество, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)