https://ria.ru/20230202/viski-1849205074.html
Лавров рассказал, какой сорт виски у него в приоритете
Лавров рассказал, какой сорт виски у него в приоритете - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров рассказал, какой сорт виски у него в приоритете
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что еще не успел попробовать российское виски "Прасковейское", которое ему подарили, потому что в приоритете у него сейчас РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:20
2023-02-02T12:20
2023-02-02T15:57
сергей лавров
общество
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что еще не успел попробовать российское виски "Прасковейское", которое ему подарили, потому что в приоритете у него сейчас киргизское виски. "Мне подарили, по-моему, называется "Прасковеевка", если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано "Кыргыз виски", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о том, попробовал ли он уже виски российского производства.
https://ria.ru/20230103/alkogol-1840942772.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров о виски российского производства
"Мне подарили, по-моему, называется "Прасковеевка", если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано "Кыргыз виски", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о том, попробовал ли он уже виски российского производства.
2023-02-02T12:20
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, общество, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Общество, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:20 02.02.2023 (обновлено: 15:57 02.02.2023)
Лавров рассказал, какой сорт виски у него в приоритете
Лавров рассказал, что еще не попробовал российское виски "Прасковейское"