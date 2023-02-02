В Минфине оценили идею запрета вейпов в России
Минфин: запрет вейпов и жидкостей приведет к потерям для бюджета и нелегальному обороту
Система нагревания табака. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полный запрет вейпов и жидкостей для них в России может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции, следует из ответа министерства финансов РФ на запрос парламентариев, который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов в РФ.
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"Запрет ЭСДН (электронных средств доставки никотина) приведет к значительным потерям федерального бюджета, источники компенсации которых не определены. Принятие положительного решения по данному вопросу приведет к нелегальному обороту указанной никотинсодержащей продукции без уплаты акциза", - указывает министерство в ответе депутатам.
По данным министерства, на 1 января 2023 поступления акцизов на указанные товары составили 6,4 миллиарда рублей.
При этом Минфин отмечает, что ведомство готовит к внесению в Госдуму законопроект о "комплексном государственном регулировании табачного рынка и рынка никотинсодержащей продукции, в том числе производства и оборота жидкостей для ЭСДН". Данный документ, отмечает министерство, предлагает административную и уголовную ответственность за нарушение вводимых требований, например, продажу никотинсодержащей продукции не в потребительной упаковке, а также требования к наличию необходимой для оборота продукции документации. Проект также установит требования к обязательной регистрации технологического оборудовании и его консервации, к учету объема производства и оборота табачной продукции, добавляется там.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Как сообщали РИА Новости источники в Думе, знакомые с ходом обсуждения, парламентские слушания по теме запрета и регулирования вейпов могут пройти в феврале - начале марта.