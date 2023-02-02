https://ria.ru/20230202/veypy-1849319789.html

В Минфине оценили идею запрета вейпов в России

В Минфине оценили идею запрета вейпов в России - РИА Новости, 02.02.2023

В Минфине оценили идею запрета вейпов в России

Полный запрет вейпов и жидкостей для них в России может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:20

2023-02-02T17:20

2023-02-02T17:20

экономика

здоровье - общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152565/76/1525657679_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_47a876dcc3cc098c3b974851423e33af.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полный запрет вейпов и жидкостей для них в России может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции, следует из ответа министерства финансов РФ на запрос парламентариев, который есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов в РФ. "Запрет ЭСДН (электронных средств доставки никотина) приведет к значительным потерям федерального бюджета, источники компенсации которых не определены. Принятие положительного решения по данному вопросу приведет к нелегальному обороту указанной никотинсодержащей продукции без уплаты акциза", - указывает министерство в ответе депутатам. По данным министерства, на 1 января 2023 поступления акцизов на указанные товары составили 6,4 миллиарда рублей. При этом Минфин отмечает, что ведомство готовит к внесению в Госдуму законопроект о "комплексном государственном регулировании табачного рынка и рынка никотинсодержащей продукции, в том числе производства и оборота жидкостей для ЭСДН". Данный документ, отмечает министерство, предлагает административную и уголовную ответственность за нарушение вводимых требований, например, продажу никотинсодержащей продукции не в потребительной упаковке, а также требования к наличию необходимой для оборота продукции документации. Проект также установит требования к обязательной регистрации технологического оборудовании и его консервации, к учету объема производства и оборота табачной продукции, добавляется там. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Как сообщали РИА Новости источники в Думе, знакомые с ходом обсуждения, парламентские слушания по теме запрета и регулирования вейпов могут пройти в феврале - начале марта.

https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, здоровье - общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство финансов рф (минфин россии)