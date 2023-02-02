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Венесуэла заявила о беспорядке на рынке из-за санкций против России - РИА Новости, 02.02.2023
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Венесуэла заявила о беспорядке на рынке из-за санкций против России
Венесуэла заявила о беспорядке на рынке из-за санкций против России - РИА Новости, 02.02.2023
Венесуэла заявила о беспорядке на рынке из-за санкций против России
Санкции запада в отношении России серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, заявил министр нефти и вице-президент... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T04:48
2023-02-02T04:48
экономика
россия
венесуэла
цены на нефть
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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Санкции запада в отношении России серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, заявил министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами в ходе выступления на заседании ОПЕК+. "Мы наблюдаем иррациональные меры, незаконные и нарушающие международное право, которыми Запад продолжает целить в страны, балансирующие и составляющие часть глобального энергетического рынка. Сейчас вводят и заявляют о новых санкционных мерах в отношении России, это наш партнер и член ОПЕК+, важный производитель энергии, нефти и газа. Это драматическим образом нарушает и вносит беспорядок в глобальный энергетический рынок", - заявил вице-президент в ходе 47-го заседания министерского комитета по наблюдению ОПЕК+, видео выступления он опубликовал в TikTok. Комитет по итогам виртуального заседания не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса об объемах добычи нефти, следующая встреча комитета запланирована на 3 апреля. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
https://ria.ru/20230125/neft-1847442584.html
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экономика, россия, венесуэла, цены на нефть, опек, tiktok
Экономика, Россия, Венесуэла, Цены на нефть, ОПЕК, TikTok
04:48 02.02.2023
 
Венесуэла заявила о беспорядке на рынке из-за санкций против России

Венесуэла заявила в ОПЕК о беспорядке на рынке, вызванном санкциями против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Санкции запада в отношении России серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, заявил министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами в ходе выступления на заседании ОПЕК+.
"Мы наблюдаем иррациональные меры, незаконные и нарушающие международное право, которыми Запад продолжает целить в страны, балансирующие и составляющие часть глобального энергетического рынка. Сейчас вводят и заявляют о новых санкционных мерах в отношении России, это наш партнер и член ОПЕК+, важный производитель энергии, нефти и газа. Это драматическим образом нарушает и вносит беспорядок в глобальный энергетический рынок", - заявил вице-президент в ходе 47-го заседания министерского комитета по наблюдению ОПЕК+, видео выступления он опубликовал в TikTok.
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25 января, 20:22
Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен
Комитет по итогам виртуального заседания не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса об объемах добычи нефти, следующая встреча комитета запланирована на 3 апреля.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
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ЭкономикаРоссияВенесуэлаЦены на нефтьОПЕКTikTok
 
 
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