https://ria.ru/20230202/venesuela-1849122101.html

Венесуэла заявила о беспорядке на рынке из-за санкций против России

Венесуэла заявила о беспорядке на рынке из-за санкций против России - РИА Новости, 02.02.2023

Венесуэла заявила о беспорядке на рынке из-за санкций против России

Санкции запада в отношении России серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, заявил министр нефти и вице-президент... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T04:48

2023-02-02T04:48

2023-02-02T04:48

экономика

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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Санкции запада в отношении России серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, заявил министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами в ходе выступления на заседании ОПЕК+. "Мы наблюдаем иррациональные меры, незаконные и нарушающие международное право, которыми Запад продолжает целить в страны, балансирующие и составляющие часть глобального энергетического рынка. Сейчас вводят и заявляют о новых санкционных мерах в отношении России, это наш партнер и член ОПЕК+, важный производитель энергии, нефти и газа. Это драматическим образом нарушает и вносит беспорядок в глобальный энергетический рынок", - заявил вице-президент в ходе 47-го заседания министерского комитета по наблюдению ОПЕК+, видео выступления он опубликовал в TikTok. Комитет по итогам виртуального заседания не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса об объемах добычи нефти, следующая встреча комитета запланирована на 3 апреля. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

https://ria.ru/20230125/neft-1847442584.html

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венесуэла

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экономика, россия, венесуэла, цены на нефть, опек, tiktok