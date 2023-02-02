https://ria.ru/20230202/velikhov-1849225316.html

Путин поздравил академика Велихова с днем рождения

Путин поздравил академика Велихова с днем рождения - РИА Новости, 02.02.2023

Путин поздравил академика Велихова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения выдающегося российского ученого-ядерщика, почетного президента НИЦ "Курчатовский институт", академика... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:16

2023-02-02T13:16

2023-02-02T13:28

наука

наука

курчатовский институт

чернобыльская аэс

российская академия наук

владимир путин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения выдающегося российского ученого-ядерщика, почетного президента НИЦ "Курчатовский институт", академика РАН Евгения Велихова, отметив, что он по праву принадлежит к плеяде выдающихся ученых современности, сообщается на сайте Кремля. "От души поздравляю Вас с Днём рождения. Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся учёных современности – талантливых, бесконечно увлечённых любимым делом людей. Ваши фундаментальные труды в области теоретической физики, передовые открытия и выводы высоко оцениваются мировым профессиональным сообществом, имеют огромное научное и практическое значение", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что искреннее уважение вызывает неустанное внимание, которое Евгений Велихов уделяет подготовке молодых исследователей, востребованной общественной, организаторской работе, сохранению и приумножению лучших традиций отечественной научной мысли. Российский президент пожелал ему успехов, здоровья и всего самого доброго. Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности теоретическая физика. Область научных интересов Велихова: физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года — научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977). В 2010-2012 годах - председатель Совета ITER. С 1961 года Велихов работает в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), был директором и президентом центра. Сейчас занимает должность почетного президента Курчатовского института. Был в числе руководителей ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Академик Велихов – Герой Труда (2020), Герой Социалистического труда (1985), лауреат Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда американского физического общества, премии "Глобальная энергия" (2006) и других. Велихов удостоен многих орденов СССР и России: трех орденов Ленина (1971, 1981, 1985), ордена Трудового Красного Знамени (1975), ордена Мужества (1999, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20200202/1564097995.html

https://ria.ru/20211222/chernobyl-1764924931.html

https://ria.ru/20211008/germaniya-1753752575.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, курчатовский институт, чернобыльская аэс, российская академия наук, владимир путин