https://ria.ru/20230202/vampiry-1849283090.html
Сериал "Вампиры средней полосы" продлили
Сериал "Вампиры средней полосы" продлили - РИА Новости, 02.02.2023
Сериал "Вампиры средней полосы" продлили
"Вампиров средней полосы" продлили на третий сезон, сообщает пресс-служба проекта. Съемки новых серий запланированы на лето 2023 года. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:37
2023-02-02T16:37
2023-02-02T16:37
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. "Вампиров средней полосы" продлили на третий сезон, сообщает пресс-служба проекта. Съемки новых серий запланированы на лето 2023 года. В Telegram-канале онлайн-кинотеатра START также вышел ролик с Егором Дружининым в образе Бориса Феликсовича. Он отплясывает чечетку и достает из кармана карту тройку червей. Знаменитый хореограф сыграл во второй части шоу антагониста. "Вампир-эстет и гедонист, явно настроен вернуться в продолжении сериала", — говорится в пресс-релизе. Другие подробности третьего сезона пока не разглашаются. Премьера первой части проекта состоялась в марте 2021 года. В центре — семья вампиров из Смоленска. Они пьют кровь, но не убивают. Более того, за ними следят Хранители, и последние казнят вурдалака, если от его клыков умрет человек. Второй сезон стартовал 13 декабря 2022 года. Вампиры привыкают к новому главе Хранителей и расследуют серию загадочных убийств.
https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Сериал "Вампиры средней полосы" продлили
Сериал "Вампиры средней полосы" продлили на третий сезон