https://ria.ru/20230202/utechka-1849266000.html
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Здравсити"
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Здравсити" - РИА Новости, 02.02.2023
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Здравсити"
Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных клиентов у онлайн-сервиса "Здравсити", однако уведомления о произошедшем от компании пока не... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:04
2023-02-02T15:04
2023-02-02T15:24
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных клиентов у онлайн-сервиса "Здравсити", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, следует из сообщения пресс-службы ведомства для РИА Новости. Отмечается, что в соответствии с законодательством оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен был уведомить Роскомнадзор. "По состоянию на 13.00 2 февраля 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило", - сообщает ведомство. С 1 сентября вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. Маркетплейс "Здравсити" - сервис, на котором можно заказать лекарства, медицинские изделия, средства гигиены, биологически активные добавки, косметику и другие товары для здоровья и красоты. Сервис представлен в 82 субъектах РФ.
https://ria.ru/20230202/kolonki-1849118163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
15:04 02.02.2023 (обновлено: 15:24 02.02.2023)
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Здравсити"
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов у онлайн-сервиса "Здравсити"