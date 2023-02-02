https://ria.ru/20230202/utechka-1849266000.html

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Здравсити"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Здравсити" - РИА Новости, 02.02.2023

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Здравсити"

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных клиентов у онлайн-сервиса "Здравсити", однако уведомления о произошедшем от компании пока не... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:04

2023-02-02T15:04

2023-02-02T15:24

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149747/64/1497476434_0:110:3076:1840_1920x0_80_0_0_b05ab1ae7b6061d85a0537961e09d3c5.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных клиентов у онлайн-сервиса "Здравсити", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, следует из сообщения пресс-службы ведомства для РИА Новости. Отмечается, что в соответствии с законодательством оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен был уведомить Роскомнадзор. "По состоянию на 13.00 2 февраля 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило", - сообщает ведомство. С 1 сентября вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. Маркетплейс "Здравсити" - сервис, на котором можно заказать лекарства, медицинские изделия, средства гигиены, биологически активные добавки, косметику и другие товары для здоровья и красоты. Сервис представлен в 82 субъектах РФ.

https://ria.ru/20230202/kolonki-1849118163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия