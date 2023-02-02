https://ria.ru/20230202/utechka-1849187671.html

"Почта России" и Минцифры расследуют утечку данных в компании в 2022 году

"Почта России" и Минцифры расследуют утечку данных в компании в 2022 году - РИА Новости, 02.02.2023

"Почта России" и Минцифры расследуют утечку данных в компании в 2022 году

"Почта России" до конца февраля проведет расследование утечки персональных данных из информационных систем компании в 2022 году, к которому будут привлечены... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:40

2023-02-02T11:40

2023-02-02T11:40

технологии

россия

максут шадаев

почта россии

михаил волков

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

кибербезопасность

кибератаки

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Почта России" до конца февраля проведет расследование утечки персональных данных из информационных систем компании в 2022 году, к которому будут привлечены сотрудники Минцифры РФ, представители регуляторов и профильных компаний в сфере кибербезопасности, сообщило министерство. "Почта России" в конце июля подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика. Однако, как отмечала компания, банковские данные клиентов не пострадали, а у взломщиков нет доступа к другим записям. "Почта России" до конца февраля проведет расследование утечки персональных данных из информационных систем компании в 2022 году. Для обеспечения объективного и полного расследования будут привлечены сотрудники Минцифры, представители регуляторов и профильных компаний в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении министерства об итогах встречи его главы Максута Шадаева с руководителем "Почты России" Михаилом Волковым.

https://ria.ru/20230202/kolonki-1849118163.html

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технологии, россия, максут шадаев, почта россии, михаил волков, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность, кибератаки