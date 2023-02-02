https://ria.ru/20230202/utechka-1849187671.html
"Почта России" и Минцифры расследуют утечку данных в компании в 2022 году
"Почта России" и Минцифры расследуют утечку данных в компании в 2022 году - РИА Новости, 02.02.2023
"Почта России" и Минцифры расследуют утечку данных в компании в 2022 году
"Почта России" до конца февраля проведет расследование утечки персональных данных из информационных систем компании в 2022 году, к которому будут привлечены... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:40
2023-02-02T11:40
2023-02-02T11:40
технологии
россия
максут шадаев
почта россии
михаил волков
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
кибербезопасность
кибератаки
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Почта России" до конца февраля проведет расследование утечки персональных данных из информационных систем компании в 2022 году, к которому будут привлечены сотрудники Минцифры РФ, представители регуляторов и профильных компаний в сфере кибербезопасности, сообщило министерство. "Почта России" в конце июля подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика. Однако, как отмечала компания, банковские данные клиентов не пострадали, а у взломщиков нет доступа к другим записям. "Почта России" до конца февраля проведет расследование утечки персональных данных из информационных систем компании в 2022 году. Для обеспечения объективного и полного расследования будут привлечены сотрудники Минцифры, представители регуляторов и профильных компаний в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении министерства об итогах встречи его главы Максута Шадаева с руководителем "Почты России" Михаилом Волковым.
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технологии, россия, максут шадаев, почта россии, михаил волков, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность, кибератаки
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Почта России, Михаил Волков, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Кибербезопасность, Кибератаки
"Почта России" и Минцифры расследуют утечку данных в компании в 2022 году
Минцифры: "Почта России" до конца февраля расследует утечку данных в компании в 2022 году