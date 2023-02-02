https://ria.ru/20230202/ural-1849294828.html

Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО

Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2023

Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с новыми грузовиками "Урал", которые предназначены для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:24

2023-02-02T16:24

2023-02-02T17:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с новыми грузовиками "Урал", которые предназначены для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации. "Новые "Уралы", закупленные на средства РОФ (регионального общественного фонда. — Прим. ред.) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками "Шилка". Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни "Леопарды", ни всякие там "Абрамсы", — говорится в описании к ролику, опубликованному в Telegram-канале Кадырова.Он уточнил, что каждое подразделение получит по два новых "Урала" с зенитными установками, всего же у чеченских подразделений их будет свыше 50. По словам главы региона, это позволит "в разы повысить эффективность наших бойцов против натовских и бандеровских преступников".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, видео