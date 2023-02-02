Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/ural-1849294828.html
Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО
Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2023
Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с новыми грузовиками "Урал", которые предназначены для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:24
2023-02-02T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849309737_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_189f58a4558013899ad473882e821157.jpg
ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с новыми грузовиками "Урал", которые предназначены для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации. "Новые "Уралы", закупленные на средства РОФ (регионального общественного фонда. — Прим. ред.) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками "Шилка". Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни "Леопарды", ни всякие там "Абрамсы", — говорится в описании к ролику, опубликованному в Telegram-канале Кадырова.Он уточнил, что каждое подразделение получит по два новых "Урала" с зенитными установками, всего же у чеченских подразделений их будет свыше 50. По словам главы региона, это позволит "в разы повысить эффективность наших бойцов против натовских и бандеровских преступников".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне спецоперации
Новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне спецоперации
2023-02-02T16:24
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849309737_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4b27d31b518ffccb569a3eb274158e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО
ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с новыми грузовиками "Урал", которые предназначены для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации.
2023-02-02T16:24
true
PT0M56S
16:24 02.02.2023 (обновлено: 17:02 02.02.2023)
 
Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО

Кадыров показал новые "Уралы", закупленные для чеченских подразделений в зоне спецоперации

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с новыми грузовиками "Урал", которые предназначены для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации.
"Новые "Уралы", закупленные на средства РОФ (регионального общественного фонда. — Прим. ред.) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками "Шилка". Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни "Леопарды", ни всякие там "Абрамсы", — говорится в описании к ролику, опубликованному в Telegram-канале Кадырова.
Он уточнил, что каждое подразделение получит по два новых "Урала" с зенитными установками, всего же у чеченских подразделений их будет свыше 50.
По словам главы региона, это позволит "в разы повысить эффективность наших бойцов против натовских и бандеровских преступников".
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала