https://ria.ru/20230202/ural-1849294828.html
Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО
Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2023
Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с новыми грузовиками "Урал", которые предназначены для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:24
2023-02-02T16:24
2023-02-02T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с новыми грузовиками "Урал", которые предназначены для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации. "Новые "Уралы", закупленные на средства РОФ (регионального общественного фонда. — Прим. ред.) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками "Шилка". Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни "Леопарды", ни всякие там "Абрамсы", — говорится в описании к ролику, опубликованному в Telegram-канале Кадырова.Он уточнил, что каждое подразделение получит по два новых "Урала" с зенитными установками, всего же у чеченских подразделений их будет свыше 50. По словам главы региона, это позволит "в разы повысить эффективность наших бойцов против натовских и бандеровских преступников".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне спецоперации
Новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне спецоперации
2023-02-02T16:24
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
16:24 02.02.2023 (обновлено: 17:02 02.02.2023)
Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО
Кадыров показал новые "Уралы", закупленные для чеченских подразделений в зоне спецоперации