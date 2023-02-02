https://ria.ru/20230202/ukraina-1849335844.html

"Это катастрофа". Зеленскому сообщили о взрыве ситуации на Украине

"Это катастрофа". Зеленскому сообщили о взрыве ситуации на Украине - РИА Новости, 02.02.2023

"Это катастрофа". Зеленскому сообщили о взрыве ситуации на Украине

Ситуация на Украине находится на грани социального взрыва из-за массовых арестов военных, а также обвала экономики, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:01

2023-02-02T18:01

2023-02-02T18:31

политика

украина

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донбасс

олег соскин

леонид кучма

владимир путин

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ситуация на Украине находится на грани социального взрыва из-за массовых арестов военных, а также обвала экономики, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Народ сегодня полностью отрезан от власти и проявлением этого являются массовые аресты людей, которые так или иначе не хотят идти на войну. <…> Людей сажают в тюрьмы, то есть нечем больше заниматься на Украине. <…> Нацбанк еле удерживает курс гривны, он постоянно понижается", — отметил он.По словам эксперта, обвал экономики — это катастрофа, которая в итоге приведет к девальвации и инфляции. Ситуация в республике находится на грани социального взрыва, резюмировал Олег Соскин.Накануне на Украине прошли массовые обыски и задержания по заданию президента страны Владимира Зеленского. Как подчеркнули в СБУ, речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в различных сферах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html

https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html

украина

россия

донбасс

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политика, украина, россия, донбасс, олег соскин, леонид кучма, владимир путин