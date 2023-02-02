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СМИ: в Киеве задержали организаторов оргий, якобы собиравших деньги для ВСУ - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849323284.html
СМИ: в Киеве задержали организаторов оргий, якобы собиравших деньги для ВСУ
СМИ: в Киеве задержали организаторов оргий, якобы собиравших деньги для ВСУ - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: в Киеве задержали организаторов оргий, якобы собиравших деньги для ВСУ
Полиция пресекла деятельность организаторов секс-вечеринок в Киеве, которые выкладывали видео с издевательствами над накачанными наркотиками девушками, собирая... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:31
2023-02-02T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полиция пресекла деятельность организаторов секс-вечеринок в Киеве, которые выкладывали видео с издевательствами над накачанными наркотиками девушками, собирая таким образом "пожертвования для ВСУ", сообщило интернет-издание "Страна.ua". "Появились фото организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, которые издевались над девушками, а потом выкладывали эти видео в интернет. Главный организатор съемок скандальных видео заявил, что снимал их, чтобы собрать донаты для ВСУ", — говорится в записи в Telegram-канале информационного ресурса.Сегодня офис Генпрокурора Украины сообщил, что двум блогерам сообщено о подозрении в изготовлении, хранении и распространении порнографических изображений по предварительному сговору и в составе группы. По словам главы полиции Киевской области, молодым людям грозит до семи лет тюрьмы.По предварительным данным, шестерым подозреваемым вручили повестки в армию.
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в мире, киев, украина, мвд украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, МВД Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:31 02.02.2023 (обновлено: 18:13 02.02.2023)
 
СМИ: в Киеве задержали организаторов оргий, якобы собиравших деньги для ВСУ

"Страна": в Киеве задержали организаторов секс-вечеринок, якобы собиравших деньги для ВСУ

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полиция пресекла деятельность организаторов секс-вечеринок в Киеве, которые выкладывали видео с издевательствами над накачанными наркотиками девушками, собирая таким образом "пожертвования для ВСУ", сообщило интернет-издание "Страна.ua".
"Появились фото организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, которые издевались над девушками, а потом выкладывали эти видео в интернет. Главный организатор съемок скандальных видео заявил, что снимал их, чтобы собрать донаты для ВСУ", — говорится в записи в Telegram-канале информационного ресурса.
Сегодня офис Генпрокурора Украины сообщил, что двум блогерам сообщено о подозрении в изготовлении, хранении и распространении порнографических изображений по предварительному сговору и в составе группы. По словам главы полиции Киевской области, молодым людям грозит до семи лет тюрьмы.
По предварительным данным, шестерым подозреваемым вручили повестки в армию.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 18:20Специальная военная операция на Украине
На Украине начали проверки из-за использования скорых для вручения повесток
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаМВД УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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