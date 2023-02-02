https://ria.ru/20230202/ukraina-1849323284.html

СМИ: в Киеве задержали организаторов оргий, якобы собиравших деньги для ВСУ

СМИ: в Киеве задержали организаторов оргий, якобы собиравших деньги для ВСУ - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ: в Киеве задержали организаторов оргий, якобы собиравших деньги для ВСУ

Полиция пресекла деятельность организаторов секс-вечеринок в Киеве, которые выкладывали видео с издевательствами над накачанными наркотиками девушками, собирая... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:31

2023-02-02T17:31

2023-02-02T18:13

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полиция пресекла деятельность организаторов секс-вечеринок в Киеве, которые выкладывали видео с издевательствами над накачанными наркотиками девушками, собирая таким образом "пожертвования для ВСУ", сообщило интернет-издание "Страна.ua". "Появились фото организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, которые издевались над девушками, а потом выкладывали эти видео в интернет. Главный организатор съемок скандальных видео заявил, что снимал их, чтобы собрать донаты для ВСУ", — говорится в записи в Telegram-канале информационного ресурса.Сегодня офис Генпрокурора Украины сообщил, что двум блогерам сообщено о подозрении в изготовлении, хранении и распространении порнографических изображений по предварительному сговору и в составе группы. По словам главы полиции Киевской области, молодым людям грозит до семи лет тюрьмы.По предварительным данным, шестерым подозреваемым вручили повестки в армию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, мвд украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр