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Западные танкисты на Украине приблизят мировую войну, считает эксперт - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849258293.html
Западные танкисты на Украине приблизят мировую войну, считает эксперт
Западные танкисты на Украине приблизят мировую войну, считает эксперт - РИА Новости, 02.02.2023
Западные танкисты на Украине приблизят мировую войну, считает эксперт
Появление западных военных на Украине в качестве экипажей танков, поставленных Киеву, будет очередным обострением ситуации, но к мировой войне не приведет, тем... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:48
2023-02-02T16:06
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир жарихин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Появление западных военных на Украине в качестве экипажей танков, поставленных Киеву, будет очередным обострением ситуации, но к мировой войне не приведет, тем более что натовцы уже воюют там, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости предположил, что Запад, передавая Киеву современную военную технику, также предоставит Украине свои боевые расчеты, их будут отправлять в отпуск и оформлять наемниками, так как Киев не сможет быстро подготовить собственных специалистов. "Конечно, это вещь, обостряющая ситуацию. Это вещь, еще больше приближающая порог, за которым начинается, страшно сказать, мировая война. Но, тем не менее, это не уникальная ситуация и не что-то сверхновое", - считает Жарихин. Собеседник напомнил, что в "подобного рода необъявленных войнах такое участие имело место и оно не приводило к тому, что называется латинским выражением casus belli" - формальным поводом к войне. "Летали американские самолеты в Корее с американскими экипажами. Летали северокорейские самолеты, но с советскими экипажами. То есть такие ситуации были – тесного, но не прямого конфликта между великими державами. Те же самые наши летчики – мой двоюродный брат летал в Египте в 1973 году (во время войны с Израилем - ред.) в египетской форме рядового", - рассказал Жарихин. Более того, по некоторым данным, натовские военные уже присутствуют на Украине, продолжил эксперт. "Доставляющие много проблем HIMARS, РСЗО с "умными" ракетами. Второе – системы ПВО, американские и европейские. Я думаю, тоже они, скорее всего, обслуживаются специалистами, которые "быстро и неожиданно" ушли в отставку со службы в армии соответствующих стран", - пояснил Жарихин.
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украина, киев, россия, владимир жарихин, сергей лавров, снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Жарихин, Сергей Лавров, СНГ, В мире
14:48 02.02.2023 (обновлено: 16:06 02.02.2023)
 
Западные танкисты на Украине приблизят мировую войну, считает эксперт

Эксперт Жарихин: западные танкисты на Украине обострят ситуацию и приблизят мировую войну

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2 армии Германии
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Появление западных военных на Украине в качестве экипажей танков, поставленных Киеву, будет очередным обострением ситуации, но к мировой войне не приведет, тем более что натовцы уже воюют там, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости предположил, что Запад, передавая Киеву современную военную технику, также предоставит Украине свои боевые расчеты, их будут отправлять в отпуск и оформлять наемниками, так как Киев не сможет быстро подготовить собственных специалистов.
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"Конечно, это вещь, обостряющая ситуацию. Это вещь, еще больше приближающая порог, за которым начинается, страшно сказать, мировая война. Но, тем не менее, это не уникальная ситуация и не что-то сверхновое", - считает Жарихин.
Собеседник напомнил, что в "подобного рода необъявленных войнах такое участие имело место и оно не приводило к тому, что называется латинским выражением casus belli" - формальным поводом к войне.
"Летали американские самолеты в Корее с американскими экипажами. Летали северокорейские самолеты, но с советскими экипажами. То есть такие ситуации были – тесного, но не прямого конфликта между великими державами. Те же самые наши летчики – мой двоюродный брат летал в Египте в 1973 году (во время войны с Израилем - ред.) в египетской форме рядового", - рассказал Жарихин.
Более того, по некоторым данным, натовские военные уже присутствуют на Украине, продолжил эксперт. "Доставляющие много проблем HIMARS, РСЗО с "умными" ракетами. Второе – системы ПВО, американские и европейские. Я думаю, тоже они, скорее всего, обслуживаются специалистами, которые "быстро и неожиданно" ушли в отставку со службы в армии соответствующих стран", - пояснил Жарихин.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир ЖарихинСергей ЛавровСНГВ мире
 
 
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