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Европарламент с трудом утвердил призыв поставить Киеву ракеты и истребители - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Европарламент с трудом утвердил призыв поставить Киеву ракеты и истребители
Европарламент с трудом утвердил призыв поставить Киеву ракеты и истребители - РИА Новости, 02.02.2023
Европарламент с трудом утвердил призыв поставить Киеву ракеты и истребители
Депутаты Европарламента от фракции европейских консерваторов и реформистов смогли включить в итоговый вариант резолюции "О подготовке к саммиту ЕС-Украина"... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:32
2023-02-02T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евросоюз
европарламент
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты Европарламента от фракции европейских консерваторов и реформистов смогли включить в итоговый вариант резолюции "О подготовке к саммиту ЕС-Украина" поправку, в которой содержится призыв в качестве следующего шага поддержки Украины "рассмотреть вопрос о поставках Киеву западных истребителей и ракетных систем дальнего радиуса действия". Поправку удалось утвердить с трудом - ее поддержали 279 парламентариев, против проголосовали 233, 84 депутата воздержались. Председателю заседания пришлось для подтверждения результатов даже организовать повторное голосование по поправке. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. Эта резолюция, в которой также содержится призыв незамедлительно ввести 10-й пакет санкций против РФ, рассмотреть создание международного "трибунала" по Украине и использовать замороженные российские активы для восстановления Украины в целом была принята парламентариями большинством голосов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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в мире, украина, россия, евросоюз, европарламент, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Европарламент, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:32 02.02.2023 (обновлено: 15:06 02.02.2023)
 
Европарламент с трудом утвердил призыв поставить Киеву ракеты и истребители

Европарламент с трудом утвердил в резолюции призыв поставить Киеву ракеты и истребители

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты Европарламента от фракции европейских консерваторов и реформистов смогли включить в итоговый вариант резолюции "О подготовке к саммиту ЕС-Украина" поправку, в которой содержится призыв в качестве следующего шага поддержки Украины "рассмотреть вопрос о поставках Киеву западных истребителей и ракетных систем дальнего радиуса действия".
Поправку удалось утвердить с трудом - ее поддержали 279 парламентариев, против проголосовали 233, 84 депутата воздержались. Председателю заседания пришлось для подтверждения результатов даже организовать повторное голосование по поправке.
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Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. Эта резолюция, в которой также содержится призыв незамедлительно ввести 10-й пакет санкций против РФ, рассмотреть создание международного "трибунала" по Украине и использовать замороженные российские активы для восстановления Украины в целом была принята парламентариями большинством голосов.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвросоюзЕвропарламентСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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