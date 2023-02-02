https://ria.ru/20230202/ukraina-1849253835.html

Европарламент с трудом утвердил призыв поставить Киеву ракеты и истребители

Европарламент с трудом утвердил призыв поставить Киеву ракеты и истребители - РИА Новости, 02.02.2023

Европарламент с трудом утвердил призыв поставить Киеву ракеты и истребители

Депутаты Европарламента от фракции европейских консерваторов и реформистов смогли включить в итоговый вариант резолюции "О подготовке к саммиту ЕС-Украина"... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:32

2023-02-02T14:32

2023-02-02T15:06

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты Европарламента от фракции европейских консерваторов и реформистов смогли включить в итоговый вариант резолюции "О подготовке к саммиту ЕС-Украина" поправку, в которой содержится призыв в качестве следующего шага поддержки Украины "рассмотреть вопрос о поставках Киеву западных истребителей и ракетных систем дальнего радиуса действия". Поправку удалось утвердить с трудом - ее поддержали 279 парламентариев, против проголосовали 233, 84 депутата воздержались. Председателю заседания пришлось для подтверждения результатов даже организовать повторное голосование по поправке. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. Эта резолюция, в которой также содержится призыв незамедлительно ввести 10-й пакет санкций против РФ, рассмотреть создание международного "трибунала" по Украине и использовать замороженные российские активы для восстановления Украины в целом была принята парламентариями большинством голосов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, евросоюз, европарламент, ситуация в днр и лнр