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В Китае раскрыли планы США на Украину - РИА Новости, 02.02.2023
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В Китае раскрыли планы США на Украину
В Китае раскрыли планы США на Украину - РИА Новости, 02.02.2023
В Китае раскрыли планы США на Украину
Поставки Киеву западных истребителей, в частности, американских F-16, не отвечают интересам Запада, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:03
2023-02-02T14:39
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Поставки Киеву западных истребителей, в частности, американских F-16, не отвечают интересам Запада, пишет китайское издание Global Times.По мнению аналитиков, Штаты не желают резкого и неконтролируемого обострения обстановки, а также опасаются, что Украина использует самолеты для ударов по российской территории."Истребители обладают более сильными дальнобойными ударными возможностями. Если украинская армия будет оснащена таким оружием, это однозначно приведет к эскалации конфликта", — заявил газете военный эксперт Сун Чжунпин.Он также подчеркнул, что западные страны поставляют Украине лишь узлы, а не готовые системы вооружения.Хотя эта цель труднодостижима, Штаты и их западные союзники пожертвуют Украиной, но ни в коем случае не за счет собственных интересов, резюмировали авторы статьи.Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что отдельные представители Белого дома лоббируют передачу ВСУ F-16. При этом в конце января Джо Байден ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены эти самолеты.В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок военной техники. Издания также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849136288.html
https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849144752.html
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в мире, технологии, сша, украина, россия, джо байден, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Технологии, США, Украина, Россия, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
14:03 02.02.2023 (обновлено: 14:39 02.02.2023)
 
В Китае раскрыли планы США на Украину

Global Times: Запад не решится передать Киеву истребители F-16 из-за страха эскалации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Поставки Киеву западных истребителей, в частности, американских F-16, не отвечают интересам Запада, пишет китайское издание Global Times.
По мнению аналитиков, Штаты не желают резкого и неконтролируемого обострения обстановки, а также опасаются, что Украина использует самолеты для ударов по российской территории.
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"Истребители обладают более сильными дальнобойными ударными возможностями. Если украинская армия будет оснащена таким оружием, это однозначно приведет к эскалации конфликта", — заявил газете военный эксперт Сун Чжунпин.
Он также подчеркнул, что западные страны поставляют Украине лишь узлы, а не готовые системы вооружения.

"США намерены использовать Киев для подавления Москвы и в конце концов достичь цели — навсегда изолировать Россию от Европы", — пишут журналисты.

Хотя эта цель труднодостижима, Штаты и их западные союзники пожертвуют Украиной, но ни в коем случае не за счет собственных интересов, резюмировали авторы статьи.
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Вчера, 09:49
Остин ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей F-16
Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что отдельные представители Белого дома лоббируют передачу ВСУ F-16. При этом в конце января Джо Байден ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены эти самолеты.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок военной техники. Издания также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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