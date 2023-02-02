https://ria.ru/20230202/ukraina-1849245302.html

В Китае раскрыли планы США на Украину

В Китае раскрыли планы США на Украину - РИА Новости, 02.02.2023

В Китае раскрыли планы США на Украину

Поставки Киеву западных истребителей, в частности, американских F-16, не отвечают интересам Запада, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:03

2023-02-02T14:03

2023-02-02T14:39

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Поставки Киеву западных истребителей, в частности, американских F-16, не отвечают интересам Запада, пишет китайское издание Global Times.По мнению аналитиков, Штаты не желают резкого и неконтролируемого обострения обстановки, а также опасаются, что Украина использует самолеты для ударов по российской территории."Истребители обладают более сильными дальнобойными ударными возможностями. Если украинская армия будет оснащена таким оружием, это однозначно приведет к эскалации конфликта", — заявил газете военный эксперт Сун Чжунпин.Он также подчеркнул, что западные страны поставляют Украине лишь узлы, а не готовые системы вооружения.Хотя эта цель труднодостижима, Штаты и их западные союзники пожертвуют Украиной, но ни в коем случае не за счет собственных интересов, резюмировали авторы статьи.Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что отдельные представители Белого дома лоббируют передачу ВСУ F-16. При этом в конце января Джо Байден ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены эти самолеты.В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок военной техники. Издания также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849136288.html

https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849144752.html

https://ria.ru/20230201/istrebiteli-1848922054.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, сша, украина, россия, джо байден, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, f-16