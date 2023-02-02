https://ria.ru/20230202/ukraina-1849244304.html

На Украине раскрыли схему незаконного вывоза за границу призывников

На Украине раскрыли схему незаконного вывоза за границу призывников - РИА Новости, 02.02.2023

На Украине раскрыли схему незаконного вывоза за границу призывников

Украинские пограничники задержали жителя Буковины, переправлявшего в страны ЕС мужчин призывного возраста, и двух военнообязанных, которые за вознаграждение... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:00

2023-02-02T14:00

2023-02-02T14:00

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украина

румыния

евросоюз

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские пограничники задержали жителя Буковины, переправлявшего в страны ЕС мужчин призывного возраста, и двух военнообязанных, которые за вознаграждение содействовали в пересечении госграницы, сообщает в четверг министерство внутренних дел. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года. "Оперативники установили, что житель Буковины за сумму в более 7 тысяч долларов организовал переправку мужчин призывного возраста в Румынию. Организатора и двух военнообязанных задержала совместная межведомственная группа при получении средств за незаконную сделку", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Сообщается, что гражданин Украины, подозреваемый в организации переправки лиц в страны ЕС, был задержан сотрудниками Черновицкого пограничного отряда. При обыске у мужчины правоохранители изъяли денежные средства, полученные преступным путем. Незаконная переправка граждан через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.

https://ria.ru/20230131/veteran-1848555805.html

https://ria.ru/20230121/sbu-1846490377.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, румыния, евросоюз, верховная рада украины