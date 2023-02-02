На Украине раскрыли схему незаконного вывоза за границу призывников
На западе Украины раскрыли схему незаконного вывоза за границу призывников-отказников
© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские пограничники задержали жителя Буковины, переправлявшего в страны ЕС мужчин призывного возраста, и двух военнообязанных, которые за вознаграждение содействовали в пересечении госграницы, сообщает в четверг министерство внутренних дел.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.
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"Оперативники установили, что житель Буковины за сумму в более 7 тысяч долларов организовал переправку мужчин призывного возраста в Румынию. Организатора и двух военнообязанных задержала совместная межведомственная группа при получении средств за незаконную сделку", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сообщается, что гражданин Украины, подозреваемый в организации переправки лиц в страны ЕС, был задержан сотрудниками Черновицкого пограничного отряда. При обыске у мужчины правоохранители изъяли денежные средства, полученные преступным путем.
Незаконная переправка граждан через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.