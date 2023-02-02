https://ria.ru/20230202/ukraina-1849228439.html

СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации

СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации - РИА Новости, 02.02.2023

СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации

Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской областной военной администрации, его подозревают в вымогательстве денег у местных предпринимателей,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:26

2023-02-02T13:26

2023-02-02T13:39

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской областной военной администрации, его подозревают в вымогательстве денег у местных предпринимателей, сообщает в четверг ведомство. "СБУ задержала чиновника из Одесской военной администрации, который вымогал деньги у предпринимателей. Им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации", - говорится в сообщении ведомства. По данным СБУ, за разные суммы взяток чиновник предлагал свое содействие в "беспрепятственном" выделении земельных участков в южном регионе. Сотрудники ведомства зафиксировали факт вымогательства 60 тысяч долларов у местного предпринимателя, за эту сумму чиновник гарантировал бизнесмену выделение в аренду двух земельных участков на берегу Дуная. Как сообщает ведомство, в рамках уголовного производства, начатого в соответствии с частью 3 статьи 368 уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщении чиновнику подозрения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители задержали замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия, он за 25 тысяч долларов обещал решить вопрос по закрытию уголовного дела, где фигурировал чиновник. Позже Муратов был уволен со своей должности.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849213776.html

https://ria.ru/20230201/obyski-1849033512.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дунай (река), служба безопасности украины