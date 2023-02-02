13:26 02.02.2023 (обновлено: 13:39 02.02.2023)
СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации
СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации по подозрению в вымогательстве
© Фото : СБУПроверки СБУ
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской областной военной администрации, его подозревают в вымогательстве денег у местных предпринимателей, сообщает в четверг ведомство.
"СБУ задержала чиновника из Одесской военной администрации, который вымогал деньги у предпринимателей. Им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации", - говорится в сообщении ведомства.
По данным СБУ, за разные суммы взяток чиновник предлагал свое содействие в "беспрепятственном" выделении земельных участков в южном регионе. Сотрудники ведомства зафиксировали факт вымогательства 60 тысяч долларов у местного предпринимателя, за эту сумму чиновник гарантировал бизнесмену выделение в аренду двух земельных участков на берегу Дуная.
Как сообщает ведомство, в рамках уголовного производства, начатого в соответствии с частью 3 статьи 368 уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщении чиновнику подозрения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители задержали замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия, он за 25 тысяч долларов обещал решить вопрос по закрытию уголовного дела, где фигурировал чиновник. Позже Муратов был уволен со своей должности.