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СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации - РИА Новости, 02.02.2023
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СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации
СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации - РИА Новости, 02.02.2023
СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации
Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской областной военной администрации, его подозревают в вымогательстве денег у местных предпринимателей,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:26
2023-02-02T13:39
в мире
украина
дунай (река)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской областной военной администрации, его подозревают в вымогательстве денег у местных предпринимателей, сообщает в четверг ведомство. "СБУ задержала чиновника из Одесской военной администрации, который вымогал деньги у предпринимателей. Им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации", - говорится в сообщении ведомства. По данным СБУ, за разные суммы взяток чиновник предлагал свое содействие в "беспрепятственном" выделении земельных участков в южном регионе. Сотрудники ведомства зафиксировали факт вымогательства 60 тысяч долларов у местного предпринимателя, за эту сумму чиновник гарантировал бизнесмену выделение в аренду двух земельных участков на берегу Дуная. Как сообщает ведомство, в рамках уголовного производства, начатого в соответствии с частью 3 статьи 368 уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщении чиновнику подозрения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители задержали замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия, он за 25 тысяч долларов обещал решить вопрос по закрытию уголовного дела, где фигурировал чиновник. Позже Муратов был уволен со своей должности.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849213776.html
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в мире, украина, дунай (река), служба безопасности украины
В мире, Украина, Дунай (река), Служба безопасности Украины
13:26 02.02.2023 (обновлено: 13:39 02.02.2023)
 
СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации

СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации по подозрению в вымогательстве

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской областной военной администрации, его подозревают в вымогательстве денег у местных предпринимателей, сообщает в четверг ведомство.
"СБУ задержала чиновника из Одесской военной администрации, который вымогал деньги у предпринимателей. Им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации", - говорится в сообщении ведомства.
Одесса - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 12:46
В доме замглавы Одесской областной администрации проходят обыски
По данным СБУ, за разные суммы взяток чиновник предлагал свое содействие в "беспрепятственном" выделении земельных участков в южном регионе. Сотрудники ведомства зафиксировали факт вымогательства 60 тысяч долларов у местного предпринимателя, за эту сумму чиновник гарантировал бизнесмену выделение в аренду двух земельных участков на берегу Дуная.
Как сообщает ведомство, в рамках уголовного производства, начатого в соответствии с частью 3 статьи 368 уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщении чиновнику подозрения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители задержали замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия, он за 25 тысяч долларов обещал решить вопрос по закрытию уголовного дела, где фигурировал чиновник. Позже Муратов был уволен со своей должности.
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