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СБУ заподозрила менеджера полтавского комбината в неуплате налогов - РИА Новости, 02.02.2023
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СБУ заподозрила менеджера полтавского комбината в неуплате налогов
СБУ заподозрила менеджера полтавского комбината в неуплате налогов - РИА Новости, 02.02.2023
СБУ заподозрила менеджера полтавского комбината в неуплате налогов
Служба безопасности Украины обвинила топ-менеджера Полтавского горно-обогатительного комбината в уклонении от уплаты предприятием налогов на сумму 54 миллиона... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:19
2023-02-02T13:19
в мире
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константин жеваго
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила топ-менеджера Полтавского горно-обогатительного комбината в уклонении от уплаты предприятием налогов на сумму 54 миллиона долларов, сообщили в четверг в ведомстве. "Служба безопасности Украины совместно с бюро экономической безопасности и офисом генерального прокурора сообщила о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, который входит в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежит украинскому олигарху-беглецу", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Горнодобывающая компания связана с миллиардером Константином Жеваго. Как считают в ведомстве, из-за действий топ-менеджера предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за пользование месторождением железной руды на сумму около 2 миллиардов гривен (около 54 млн долларов). По данным следствия, подозреваемый с 2018 по 2021 год вносил ложные сведения в официальные документы предприятия. Возбуждено дело по двум статьям уголовного кодекса Украины: уклонение от уплаты налогов, сборов и служебный подлог. Константин Жеваго является фигурантом нескольких уголовных дел государственного бюро расследований. Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники бюро пришли с обысками на предприятия олигарха, подозревая его компании в работе в интересах России. Сам Жеваго в конце декабря был задержан во французском Куршевеле по запросу Киева. По сообщениям СМИ, позже он вышел на свободу под залог в миллион евро по решению французского суда.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849213776.html
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в мире, украина, россия, киев, константин жеваго, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Константин Жеваго, Служба безопасности Украины
13:19 02.02.2023
 
СБУ заподозрила менеджера полтавского комбината в неуплате налогов

СБУ заподозрила менеджера полтавского комбината в неуплате 54 миллиона долларов налогов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила топ-менеджера Полтавского горно-обогатительного комбината в уклонении от уплаты предприятием налогов на сумму 54 миллиона долларов, сообщили в четверг в ведомстве.
"Служба безопасности Украины совместно с бюро экономической безопасности и офисом генерального прокурора сообщила о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, который входит в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежит украинскому олигарху-беглецу", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Горнодобывающая компания связана с миллиардером Константином Жеваго.
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Как считают в ведомстве, из-за действий топ-менеджера предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за пользование месторождением железной руды на сумму около 2 миллиардов гривен (около 54 млн долларов). По данным следствия, подозреваемый с 2018 по 2021 год вносил ложные сведения в официальные документы предприятия.
Возбуждено дело по двум статьям уголовного кодекса Украины: уклонение от уплаты налогов, сборов и служебный подлог.
Константин Жеваго является фигурантом нескольких уголовных дел государственного бюро расследований. Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники бюро пришли с обысками на предприятия олигарха, подозревая его компании в работе в интересах России.
Сам Жеваго в конце декабря был задержан во французском Куршевеле по запросу Киева. По сообщениям СМИ, позже он вышел на свободу под залог в миллион евро по решению французского суда.
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