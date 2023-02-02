https://ria.ru/20230202/ukraina-1849226509.html

СБУ заподозрила менеджера полтавского комбината в неуплате налогов

СБУ заподозрила менеджера полтавского комбината в неуплате налогов - РИА Новости, 02.02.2023

СБУ заподозрила менеджера полтавского комбината в неуплате налогов

Служба безопасности Украины обвинила топ-менеджера Полтавского горно-обогатительного комбината в уклонении от уплаты предприятием налогов на сумму 54 миллиона... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:19

2023-02-02T13:19

2023-02-02T13:19

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила топ-менеджера Полтавского горно-обогатительного комбината в уклонении от уплаты предприятием налогов на сумму 54 миллиона долларов, сообщили в четверг в ведомстве. "Служба безопасности Украины совместно с бюро экономической безопасности и офисом генерального прокурора сообщила о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, который входит в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежит украинскому олигарху-беглецу", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Горнодобывающая компания связана с миллиардером Константином Жеваго. Как считают в ведомстве, из-за действий топ-менеджера предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за пользование месторождением железной руды на сумму около 2 миллиардов гривен (около 54 млн долларов). По данным следствия, подозреваемый с 2018 по 2021 год вносил ложные сведения в официальные документы предприятия. Возбуждено дело по двум статьям уголовного кодекса Украины: уклонение от уплаты налогов, сборов и служебный подлог. Константин Жеваго является фигурантом нескольких уголовных дел государственного бюро расследований. Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники бюро пришли с обысками на предприятия олигарха, подозревая его компании в работе в интересах России. Сам Жеваго в конце декабря был задержан во французском Куршевеле по запросу Киева. По сообщениям СМИ, позже он вышел на свободу под залог в миллион евро по решению французского суда.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849213776.html

https://ria.ru/20230201/khischeniya-1848990935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, константин жеваго, служба безопасности украины