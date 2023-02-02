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В доме замглавы Одесской областной администрации проходят обыски - РИА Новости, 02.02.2023
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В доме замглавы Одесской областной администрации проходят обыски
В доме замглавы Одесской областной администрации проходят обыски - РИА Новости, 02.02.2023
В доме замглавы Одесской областной администрации проходят обыски
Обыск проводится в доме замглавы Одесской областной администрации Олега Муратова, его подозревают в растрате, пишет в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:46
2023-02-02T12:46
в мире
украина
черноморск
алексей гончаренко
игорь коломойский
одесская областная государственная администрация
укрнафта
укртатнафта
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Обыск проводится в доме замглавы Одесской областной администрации Олега Муратова, его подозревают в растрате, пишет в четверг украинское издание "Страна". Накануне депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил о задержании сотрудника департамента аграрной политики Одесской областной военной администрации. "В данный момент сотрудники департамента стратегических расследований проводят обыск в доме у заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова", - пишет "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации источников издания, чиновника подозревают в растрате в особо крупных размерах. Также обыски проходят у бывшего мэра Черноморска. В среду на Украине прошли обыски у бизнесмена Игоря Коломойского, которому принадлежали компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, представителей государственной налоговой службы. Служба безопасности Украины также провела обыски у депутата Верховной рады Вадима Столара.
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в мире, украина, черноморск, алексей гончаренко, игорь коломойский, одесская областная государственная администрация, укрнафта, укртатнафта
В мире, Украина, Черноморск, Алексей Гончаренко, Игорь Коломойский, Одесская областная государственная администрация, Укрнафта, Укртатнафта
12:46 02.02.2023
 
В доме замглавы Одесской областной администрации проходят обыски

Украинские СМИ сообщили об обыске в доме замглавы Одесской областной администрации

© iStock.com / MultipediaОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© iStock.com / Multipedia
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Обыск проводится в доме замглавы Одесской областной администрации Олега Муратова, его подозревают в растрате, пишет в четверг украинское издание "Страна".
Накануне депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил о задержании сотрудника департамента аграрной политики Одесской областной военной администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 17:11
Массовые обыски и задержания на Украине прошли по указанию Зеленского
"В данный момент сотрудники департамента стратегических расследований проводят обыск в доме у заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова", - пишет "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации источников издания, чиновника подозревают в растрате в особо крупных размерах. Также обыски проходят у бывшего мэра Черноморска.
В среду на Украине прошли обыски у бизнесмена Игоря Коломойского, которому принадлежали компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, представителей государственной налоговой службы. Служба безопасности Украины также провела обыски у депутата Верховной рады Вадима Столара.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:44
У чиновницы налоговой в Киеве при обыске нашли список желаний
 
В миреУкраинаЧерноморскАлексей ГончаренкоИгорь КоломойскийОдесская областная государственная администрацияУкрнафтаУкртатнафта
 
 
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