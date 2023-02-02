https://ria.ru/20230202/ukraina-1849213776.html

В доме замглавы Одесской областной администрации проходят обыски

В доме замглавы Одесской областной администрации проходят обыски - РИА Новости, 02.02.2023

В доме замглавы Одесской областной администрации проходят обыски

Обыск проводится в доме замглавы Одесской областной администрации Олега Муратова, его подозревают в растрате, пишет в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:46

2023-02-02T12:46

2023-02-02T12:46

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украина

черноморск

алексей гончаренко

игорь коломойский

одесская областная государственная администрация

укрнафта

укртатнафта

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Обыск проводится в доме замглавы Одесской областной администрации Олега Муратова, его подозревают в растрате, пишет в четверг украинское издание "Страна". Накануне депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил о задержании сотрудника департамента аграрной политики Одесской областной военной администрации. "В данный момент сотрудники департамента стратегических расследований проводят обыск в доме у заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова", - пишет "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации источников издания, чиновника подозревают в растрате в особо крупных размерах. Также обыски проходят у бывшего мэра Черноморска. В среду на Украине прошли обыски у бизнесмена Игоря Коломойского, которому принадлежали компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, представителей государственной налоговой службы. Служба безопасности Украины также провела обыски у депутата Верховной рады Вадима Столара.

https://ria.ru/20230201/zelenskiy-1849027884.html

https://ria.ru/20230201/obysk-1848949371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, черноморск, алексей гончаренко, игорь коломойский, одесская областная государственная администрация, укрнафта, укртатнафта