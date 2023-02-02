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Украина заявила о нехватке западных денег - РИА Новости, 02.02.2023
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Украина заявила о нехватке западных денег
Украина заявила о нехватке западных денег - РИА Новости, 02.02.2023
Украина заявила о нехватке западных денег
У Украины остается незакрытой потребность в выделении еще 10 миллиардов долларов от других стран и международных организаций, заявила замминистра финансов Ольга РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T03:07
2023-02-02T03:25
украина
специальная военная операция на украине
в мире
сша
андрей пышный
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. У Украины остается незакрытой потребность в выделении еще 10 миллиардов долларов от других стран и международных организаций, заявила замминистра финансов Ольга Зыкова. Как пишет со ссылкой на Зыкову украинское издание "Экономическая правда", в 2023 году, несмотря на "меры по уменьшению дефицита бюджета", потребность в международном финансировании составляет около 3 миллиардов долларов ежемесячно. По словам Зыковой, правительство Украины получило подтверждение о выделении 30 миллиардов долларов от Евросоюза и США. Ранее глава комитета по вопросам бюджета верховной рады Роксолана Подласа заявила, что правительство Украины рассчитывает в рамках заседания так называемого финансового "Рамштайна", которое ожидается в марте, договориться с партнерами о предоставлении 10 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета страны. Глава национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.
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украина, в мире, сша, андрей пышный, мвф
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Андрей Пышный, МВФ
03:07 02.02.2023 (обновлено: 03:25 02.02.2023)
 
Украина заявила о нехватке западных денег

Замминистра финансов Украины Зыкова: стране не хватает еще $10 миллиардов от других стран

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. У Украины остается незакрытой потребность в выделении еще 10 миллиардов долларов от других стран и международных организаций, заявила замминистра финансов Ольга Зыкова.
Как пишет со ссылкой на Зыкову украинское издание "Экономическая правда", в 2023 году, несмотря на "меры по уменьшению дефицита бюджета", потребность в международном финансировании составляет около 3 миллиардов долларов ежемесячно. По словам Зыковой, правительство Украины получило подтверждение о выделении 30 миллиардов долларов от Евросоюза и США.
"Впрочем, остается потребность еще в 10 миллиардов долларов. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ", - цитирует издание Зыкову.
Ранее глава комитета по вопросам бюджета верховной рады Роксолана Подласа заявила, что правительство Украины рассчитывает в рамках заседания так называемого финансового "Рамштайна", которое ожидается в марте, договориться с партнерами о предоставлении 10 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета страны. Глава национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШААндрей ПышныйМВФ
 
 
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