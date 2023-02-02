https://ria.ru/20230202/ukraina-1849119178.html

Украина заявила о нехватке западных денег

Украина заявила о нехватке западных денег - РИА Новости, 02.02.2023

Украина заявила о нехватке западных денег

У Украины остается незакрытой потребность в выделении еще 10 миллиардов долларов от других стран и международных организаций, заявила замминистра финансов Ольга РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T03:07

2023-02-02T03:07

2023-02-02T03:25

украина

специальная военная операция на украине

в мире

сша

андрей пышный

мвф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. У Украины остается незакрытой потребность в выделении еще 10 миллиардов долларов от других стран и международных организаций, заявила замминистра финансов Ольга Зыкова. Как пишет со ссылкой на Зыкову украинское издание "Экономическая правда", в 2023 году, несмотря на "меры по уменьшению дефицита бюджета", потребность в международном финансировании составляет около 3 миллиардов долларов ежемесячно. По словам Зыковой, правительство Украины получило подтверждение о выделении 30 миллиардов долларов от Евросоюза и США. Ранее глава комитета по вопросам бюджета верховной рады Роксолана Подласа заявила, что правительство Украины рассчитывает в рамках заседания так называемого финансового "Рамштайна", которое ожидается в марте, договориться с партнерами о предоставлении 10 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета страны. Глава национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.

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украина, в мире, сша, андрей пышный, мвф