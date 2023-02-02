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России вновь угрожают немецкими танками Leopard, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/ugroza-1849326038.html
России вновь угрожают немецкими танками Leopard, заявил Путин
России вновь угрожают немецкими танками Leopard, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
России вновь угрожают немецкими танками Leopard, заявил Путин
России вновь угрожают немецкими танками Leopard, вновь собираются воевать с РФ на земле Украины руками бандеровцев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:35
2023-02-02T18:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
джо байден
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. России вновь угрожают немецкими танками Leopard, вновь собираются воевать с РФ на земле Украины руками бандеровцев, заявил президент РФ Владимир Путин."Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками... бандеровцев", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.Канцлер Германии Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Путин: "Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard"
Путин: "Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard"
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владимир путин, в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО
17:35 02.02.2023 (обновлено: 18:01 02.02.2023)
 
России вновь угрожают немецкими танками Leopard, заявил Путин

Путин: России вновь угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. России вновь угрожают немецкими танками Leopard, вновь собираются воевать с РФ на земле Украины руками бандеровцев, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками... бандеровцев", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Канцлер Германии Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 16:35Специальная военная операция на Украине
ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2, заявил Боррель
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровДжо БайденНАТО
 
 
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