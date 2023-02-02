https://ria.ru/20230202/ucheniya-1849271218.html

В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства

В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства - РИА Новости, 02.02.2023

В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства

Совместные летно-тактические учения вооруженных сил России и Белоруссии завершены, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:17

2023-02-02T15:17

2023-02-02T15:22

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МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Совместные летно-тактические учения вооруженных сил России и Белоруссии завершены, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. "Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено. Продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков", - говорится в сообщении. В минобороны Белоруссии отметили, что авиация региональной группировки войск выполнила широкий спектр практических задач, поставленных в рамках учений. "Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер", - подчеркнули в министерстве. Летно-тактические учения российских и белорусских армий проходили с 16 января по 1 февраля.

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белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, россия, безопасность