https://ria.ru/20230202/ucheniya-1849271218.html
В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства
В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства - РИА Новости, 02.02.2023
В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства
Совместные летно-тактические учения вооруженных сил России и Белоруссии завершены, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:17
2023-02-02T15:17
2023-02-02T15:22
союзное государство
белоруссия
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770905741_0:22:1466:847_1920x0_80_0_0_5410ba8549ecbd09a07e5f8a405cfb2e.jpg
МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Совместные летно-тактические учения вооруженных сил России и Белоруссии завершены, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. "Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено. Продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков", - говорится в сообщении. В минобороны Белоруссии отметили, что авиация региональной группировки войск выполнила широкий спектр практических задач, поставленных в рамках учений. "Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер", - подчеркнули в министерстве. Летно-тактические учения российских и белорусских армий проходили с 16 января по 1 февраля.
https://ria.ru/20230126/ucheniya-1847506539.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770905741_154:0:1313:869_1920x0_80_0_0_ee58b4649d83a850cc0fedd5a09673c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, безопасность
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Безопасность
15:17 02.02.2023 (обновлено: 15:22 02.02.2023)
В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства
Минобороны Белоруссии объявило об окончании летно-тактических учений Союзного государства
МИНСК, 2 фев - РИА Новости.
Совместные летно-тактические учения вооруженных сил России и Белоруссии завершены, сообщила пресс-служба
белорусского оборонного ведомства.
"Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено. Продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков", - говорится в сообщении.
В минобороны Белоруссии отметили, что авиация региональной группировки войск выполнила широкий спектр практических задач, поставленных в рамках учений. "Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер", - подчеркнули в министерстве.
Летно-тактические учения российских и белорусских армий проходили с 16 января по 1 февраля.