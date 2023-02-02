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В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства - РИА Новости, 02.02.2023
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В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства
В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства - РИА Новости, 02.02.2023
В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства
Совместные летно-тактические учения вооруженных сил России и Белоруссии завершены, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:17
2023-02-02T15:22
союзное государство
белоруссия
россия
безопасность
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МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Совместные летно-тактические учения вооруженных сил России и Белоруссии завершены, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. "Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено. Продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков", - говорится в сообщении. В минобороны Белоруссии отметили, что авиация региональной группировки войск выполнила широкий спектр практических задач, поставленных в рамках учений. "Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер", - подчеркнули в министерстве. Летно-тактические учения российских и белорусских армий проходили с 16 января по 1 февраля.
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белоруссия, россия, безопасность
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Безопасность
15:17 02.02.2023 (обновлено: 15:22 02.02.2023)
 
В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства

Минобороны Белоруссии объявило об окончании летно-тактических учений Союзного государства

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений
Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Совместные летно-тактические учения вооруженных сил России и Белоруссии завершены, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
"Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено. Продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков", - говорится в сообщении.
В минобороны Белоруссии отметили, что авиация региональной группировки войск выполнила широкий спектр практических задач, поставленных в рамках учений. "Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер", - подчеркнули в министерстве.
Летно-тактические учения российских и белорусских армий проходили с 16 января по 1 февраля.
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