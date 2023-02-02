16:50 02.02.2023 (обновлено: 16:51 02.02.2023)
В Иерусалиме арестовали американца за вандализм в христианской церкви
Полиция Израиля арестовала американца за вандализм в христианской церкви в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала американского туриста по подозрению в вандализме в одной из христианских церквей в Старом городе в Иерусалиме, сообщила пресс-служба полиции.
"Получив сегодня утром сигнал, израильская полиция арестовала американского туриста, подозреваемого в вандализме в отношении статуи в одной из церквей в Старом городе Иерусалима", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
По данным полиции, 40-летний гражданин США был задержан с поличным совместными усилиями стражей порядка и церковной охраны, после того, как вошел в церковь и разбил там одну из статуй.
"Подозреваемый доставлен в полицейский участок для допроса. В настоящий момент проводится оценка с целью определения состояния его психического здоровья", - сообщили в полиции.
Отмечается, что правоохранители очень серьезно относятся к нанесению ущерба религиозным учреждениям и объектам. В полиции добавили, что будут продолжать действовать решительно против насилия и вандализма в святых местах всех религий.
На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчину повалили на пол рядом с опрокинутой статуей Иисуса Христа в Церкви Бичевания в арабском квартале старого города. Согласно церковному преданию, храм воздвигнут на месте, где римские солдаты бичевали Иисуса Христа перед его путём на Голгофу.
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