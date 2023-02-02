https://ria.ru/20230202/tserkov-1849307340.html

В Иерусалиме арестовали американца за вандализм в христианской церкви

В Иерусалиме арестовали американца за вандализм в христианской церкви - РИА Новости, 02.02.2023

В Иерусалиме арестовали американца за вандализм в христианской церкви

Полиция Израиля арестовала американского туриста по подозрению в вандализме в одной из христианских церквей в Старом городе в Иерусалиме, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:50

2023-02-02T16:50

2023-02-02T16:51

религия

иерусалим

израиль

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала американского туриста по подозрению в вандализме в одной из христианских церквей в Старом городе в Иерусалиме, сообщила пресс-служба полиции. По данным полиции, 40-летний гражданин США был задержан с поличным совместными усилиями стражей порядка и церковной охраны, после того, как вошел в церковь и разбил там одну из статуй. "Подозреваемый доставлен в полицейский участок для допроса. В настоящий момент проводится оценка с целью определения состояния его психического здоровья", - сообщили в полиции. Отмечается, что правоохранители очень серьезно относятся к нанесению ущерба религиозным учреждениям и объектам. В полиции добавили, что будут продолжать действовать решительно против насилия и вандализма в святых местах всех религий. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчину повалили на пол рядом с опрокинутой статуей Иисуса Христа в Церкви Бичевания в арабском квартале старого города. Согласно церковному преданию, храм воздвигнут на месте, где римские солдаты бичевали Иисуса Христа перед его путём на Голгофу.

https://ria.ru/20230114/khram-1844872878.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иерусалим, израиль, сша, в мире