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В Иерусалиме арестовали американца за вандализм в христианской церкви - РИА Новости, 02.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230202/tserkov-1849307340.html
В Иерусалиме арестовали американца за вандализм в христианской церкви
В Иерусалиме арестовали американца за вандализм в христианской церкви - РИА Новости, 02.02.2023
В Иерусалиме арестовали американца за вандализм в христианской церкви
Полиция Израиля арестовала американского туриста по подозрению в вандализме в одной из христианских церквей в Старом городе в Иерусалиме, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:50
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религия
иерусалим
израиль
сша
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала американского туриста по подозрению в вандализме в одной из христианских церквей в Старом городе в Иерусалиме, сообщила пресс-служба полиции. По данным полиции, 40-летний гражданин США был задержан с поличным совместными усилиями стражей порядка и церковной охраны, после того, как вошел в церковь и разбил там одну из статуй. "Подозреваемый доставлен в полицейский участок для допроса. В настоящий момент проводится оценка с целью определения состояния его психического здоровья", - сообщили в полиции. Отмечается, что правоохранители очень серьезно относятся к нанесению ущерба религиозным учреждениям и объектам. В полиции добавили, что будут продолжать действовать решительно против насилия и вандализма в святых местах всех религий. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчину повалили на пол рядом с опрокинутой статуей Иисуса Христа в Церкви Бичевания в арабском квартале старого города. Согласно церковному преданию, храм воздвигнут на месте, где римские солдаты бичевали Иисуса Христа перед его путём на Голгофу.
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иерусалим, израиль, сша, в мире
Религия, Иерусалим, Израиль, США, В мире
16:50 02.02.2023 (обновлено: 16:51 02.02.2023)
 
В Иерусалиме арестовали американца за вандализм в христианской церкви

Полиция Израиля арестовала американца за вандализм в христианской церкви в Иерусалиме

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСтарый город в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала американского туриста по подозрению в вандализме в одной из христианских церквей в Старом городе в Иерусалиме, сообщила пресс-служба полиции.
"Получив сегодня утром сигнал, израильская полиция арестовала американского туриста, подозреваемого в вандализме в отношении статуи в одной из церквей в Старом городе Иерусалима", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
По данным полиции, 40-летний гражданин США был задержан с поличным совместными усилиями стражей порядка и церковной охраны, после того, как вошел в церковь и разбил там одну из статуй.
"Подозреваемый доставлен в полицейский участок для допроса. В настоящий момент проводится оценка с целью определения состояния его психического здоровья", - сообщили в полиции.
Отмечается, что правоохранители очень серьезно относятся к нанесению ущерба религиозным учреждениям и объектам. В полиции добавили, что будут продолжать действовать решительно против насилия и вандализма в святых местах всех религий.
На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчину повалили на пол рядом с опрокинутой статуей Иисуса Христа в Церкви Бичевания в арабском квартале старого города. Согласно церковному преданию, храм воздвигнут на месте, где римские солдаты бичевали Иисуса Христа перед его путём на Голгофу.
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