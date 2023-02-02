https://ria.ru/20230202/tseny-1849149684.html
Британцы столкнутся с крупнейшим за 20 лет ростом цен на водоснабжение
Британцы столкнутся с крупнейшим за 20 лет ростом цен на водоснабжение - РИА Новости, 02.02.2023
Британцы столкнутся с крупнейшим за 20 лет ростом цен на водоснабжение
Британцы столкнутся с крупнейшим за почти 20 лет повышением счетов за водоснабжение и водоотведение, несмотря на плохую работу водоканалов, сообщает газета... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:13
2023-02-02T10:13
2023-02-02T10:13
россия
уэльс
в мире
великобритания
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Британцы столкнутся с крупнейшим за почти 20 лет повышением счетов за водоснабжение и водоотведение, несмотря на плохую работу водоканалов, сообщает газета Times. Ранее газета Guardian сообщала, что компании водоснабжения в Англии и Уэльсе потеряли более триллиона литров воды через неисправные трубы в 2021 году. Согласно заявлению ассоциации Water UK, представляющей интересы водопроводных компаний, с 1 апреля средний счет для домохозяйств в Англии и Уэльсе вырастет на 7,5%, в среднем на 31 фунт до 448 фунтов в год, что является самым большим повышением с 2005-2006 годов, пишет газета. "При среднем повышении примерно на 60 пенсов в неделю большинство потребителей снова увидят увеличение счета за воду ниже уровня инфляции. Однако мы знаем, что любое повышение нежелательно, особенно в настоящее время", - приводит издание слова директора по вопросам политики Water UK Стюарта Колвилла, который также заверил, что водопроводные компании не будут отключать пользователям воду и заставлять их использовать счетчики с функцией предоплаты в случае неуплаты. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уэльс, в мире, великобритания
Россия, Уэльс, В мире, Великобритания
Британцы столкнутся с крупнейшим за 20 лет ростом цен на водоснабжение
Британцы столкнутся с крупнейшим за 20 лет ростом цен на водоснабжение и водоотведение
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Британцы столкнутся с крупнейшим за почти 20 лет повышением счетов за водоснабжение и водоотведение, несмотря на плохую работу водоканалов, сообщает газета Times
.
Ранее газета Guardian сообщала, что компании водоснабжения в Англии
и Уэльсе
потеряли более триллиона литров воды через неисправные трубы в 2021 году.
Согласно заявлению ассоциации Water UK, представляющей интересы водопроводных компаний, с 1 апреля средний счет для домохозяйств в Англии и Уэльсе вырастет на 7,5%, в среднем на 31 фунт до 448 фунтов в год, что является самым большим повышением с 2005-2006 годов, пишет газета.
"При среднем повышении примерно на 60 пенсов в неделю большинство потребителей снова увидят увеличение счета за воду ниже уровня инфляции. Однако мы знаем, что любое повышение нежелательно, особенно в настоящее время", - приводит издание слова директора по вопросам политики Water UK Стюарта Колвилла, который также заверил, что водопроводные компании не будут отключать пользователям воду и заставлять их использовать счетчики с функцией предоплаты в случае неуплаты.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины
. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.