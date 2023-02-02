https://ria.ru/20230202/tseny-1849149684.html

Британцы столкнутся с крупнейшим за 20 лет ростом цен на водоснабжение

Британцы столкнутся с крупнейшим за 20 лет ростом цен на водоснабжение - РИА Новости, 02.02.2023

Британцы столкнутся с крупнейшим за 20 лет ростом цен на водоснабжение

Британцы столкнутся с крупнейшим за почти 20 лет повышением счетов за водоснабжение и водоотведение, несмотря на плохую работу водоканалов, сообщает газета... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:13

2023-02-02T10:13

2023-02-02T10:13

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уэльс

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великобритания

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Британцы столкнутся с крупнейшим за почти 20 лет повышением счетов за водоснабжение и водоотведение, несмотря на плохую работу водоканалов, сообщает газета Times. Ранее газета Guardian сообщала, что компании водоснабжения в Англии и Уэльсе потеряли более триллиона литров воды через неисправные трубы в 2021 году. Согласно заявлению ассоциации Water UK, представляющей интересы водопроводных компаний, с 1 апреля средний счет для домохозяйств в Англии и Уэльсе вырастет на 7,5%, в среднем на 31 фунт до 448 фунтов в год, что является самым большим повышением с 2005-2006 годов, пишет газета. "При среднем повышении примерно на 60 пенсов в неделю большинство потребителей снова увидят увеличение счета за воду ниже уровня инфляции. Однако мы знаем, что любое повышение нежелательно, особенно в настоящее время", - приводит издание слова директора по вопросам политики Water UK Стюарта Колвилла, который также заверил, что водопроводные компании не будут отключать пользователям воду и заставлять их использовать счетчики с функцией предоплаты в случае неуплаты. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, уэльс, в мире, великобритания