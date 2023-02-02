https://ria.ru/20230202/tribunal-1849192933.html
Лавров прокомментировал идеи Запада о трибуналах против России
Лавров прокомментировал идеи Запада о трибуналах против России - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров прокомментировал идеи Запада о трибуналах против России
Развивающиеся на Западе идеи о трибуналах против России и репарациях являются грубейшим нарушением международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:53
2023-02-02T11:53
2023-02-02T12:18
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Развивающиеся на Западе идеи о трибуналах против России и репарациях являются грубейшим нарушением международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.По словам Лаврова, на "Саммите за демократию", который пройдет в марте 2023 года, его участники попытаются "примерно наделить себя теми же правами, которые они хотят получить, продвигая в структуры ООН правдами и неправдами, с нарушением правил процедуры идею о создании трибунала против России, идею получения репараций с России"."Всё это - грубейшие нарушения норм международного права", - подчеркнул он.На предстоящем саммите, по данным российского министра, будет вынесен проект решения, "развивающего философию противостояния демократий и автократий и переводя её в материальную практическую плоскость"."Замысел, по крайнем мере, на данном этапе, по нашим данным, таков, что вот эти демократии сформируют свои требования к автократиям и сформулируют свои собственные права через головы автократических правительств помогать народам, которые эти автократические правительства угнетают", - пояснил Лавров.
https://ria.ru/20230120/oon-1846133904.html
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россия, сергей лавров, в мире, оон
Россия, Сергей Лавров, В мире, ООН
11:53 02.02.2023 (обновлено: 12:18 02.02.2023)
Лавров прокомментировал идеи Запада о трибуналах против России
Лавров назвал нарушением международного права идеи Запада о трибуналах против России
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Развивающиеся на Западе идеи о трибуналах против России и репарациях являются грубейшим нарушением международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
По словам Лаврова, на "Саммите за демократию", который пройдет в марте 2023 года, его участники попытаются "примерно наделить себя теми же правами, которые они хотят получить, продвигая в структуры ООН
правдами и неправдами, с нарушением правил процедуры идею о создании трибунала против России, идею получения репараций с России".
"Всё это - грубейшие нарушения норм международного права", - подчеркнул он.
На предстоящем саммите, по данным российского министра, будет вынесен проект решения, "развивающего философию противостояния демократий и автократий и переводя её в материальную практическую плоскость".
"Замысел, по крайнем мере, на данном этапе, по нашим данным, таков, что вот эти демократии сформируют свои требования к автократиям и сформулируют свои собственные права через головы автократических правительств помогать народам, которые эти автократические правительства угнетают", - пояснил Лавров.