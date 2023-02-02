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Европейским чиновникам выдвинули необычные требования из-за Зеленского - РИА Новости, 02.02.2023
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Европейским чиновникам выдвинули необычные требования из-за Зеленского
Европейским чиновникам выдвинули необычные требования из-за Зеленского - РИА Новости, 02.02.2023
Европейским чиновникам выдвинули необычные требования из-за Зеленского
Политикам Европейского союза запрещено носить одежду зеленого цвета или цвета хаки во время предстоящего саммита ЕС — Украина, чтобы не походить на президента... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:12
2023-02-02T14:42
в мире
украина
россия
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Политикам Европейского союза запрещено носить одежду зеленого цвета или цвета хаки во время предстоящего саммита ЕС — Украина, чтобы не походить на президента страны Владимира Зеленского, пишет обозреватель Флориан Эдер в статье для газеты Politico.Гости мероприятия получили памятку, в которой было указано правило дресс-кода — избегать нарядов зеленого или яркого цвета, утверждает автор.В памятке политикам посоветовали также путешествовать налегке, по возможности без чемодана, а также носить удобную обувь и теплые куртки или пальто, добавил обозреватель.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Евросоюз
14:12 02.02.2023 (обновлено: 14:42 02.02.2023)
 
Европейским чиновникам выдвинули необычные требования из-за Зеленского

Politico: участникам саммита ЕС — Украина запретили носить одежду как у Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский после завершения пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский после завершения пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский после завершения пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Политикам Европейского союза запрещено носить одежду зеленого цвета или цвета хаки во время предстоящего саммита ЕС — Украина, чтобы не походить на президента страны Владимира Зеленского, пишет обозреватель Флориан Эдер в статье для газеты Politico.
Гости мероприятия получили памятку, в которой было указано правило дресс-кода — избегать нарядов зеленого или яркого цвета, утверждает автор.

"Причиной отправки памятки стала явная попытка сохранить военный вид для хозяев и президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей вездесущей военной формой", — говорится в материале.

В памятке политикам посоветовали также путешествовать налегке, по возможности без чемодана, а также носить удобную обувь и теплые куртки или пальто, добавил обозреватель.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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