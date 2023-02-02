https://ria.ru/20230202/terakty-1849176088.html

Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках"

Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на "Северных потоках", - ее слова... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:20

2023-02-02T11:20

2023-02-02T11:30

сша

северный поток

в мире

сергей лавров

виктория нуланд

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на "Северных потоках", - ее слова говорят о прямом участии США в теракте."И это не только прямое участие США во взрывах "Северных потоков". Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.

https://ria.ru/20230119/gaz-1846085574.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, северный поток, в мире, сергей лавров, виктория нуланд, авария на "северных потоках"