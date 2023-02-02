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Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках"
Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на "Северных потоках", - ее слова... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:20
2023-02-02T11:30
сша
северный поток
в мире
сергей лавров
виктория нуланд
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на "Северных потоках", - ее слова говорят о прямом участии США в теракте."И это не только прямое участие США во взрывах "Северных потоков". Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
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сша, северный поток, в мире, сергей лавров, виктория нуланд, авария на "северных потоках"
США, Северный поток, В мире, Сергей Лавров, Виктория Нуланд, Авария на "Северных потоках"
11:20 02.02.2023 (обновлено: 11:30 02.02.2023)
 
Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках"

Глава МИД Лавров: слова Нуланд говорят об участии США в терактах на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на "Северных потоках", - ее слова говорят о прямом участии США в теракте.
"И это не только прямое участие США во взрывах "Северных потоков". Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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СШАСеверный потокВ миреСергей ЛавровВиктория НуландАвария на "Северных потоках"
 
 
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