https://ria.ru/20230202/terakty-1849176088.html
Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках"
Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на "Северных потоках", - ее слова... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:20
2023-02-02T11:20
2023-02-02T11:30
сша
северный поток
в мире
сергей лавров
виктория нуланд
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на "Северных потоках", - ее слова говорят о прямом участии США в теракте."И это не только прямое участие США во взрывах "Северных потоков". Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
https://ria.ru/20230119/gaz-1846085574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, северный поток, в мире, сергей лавров, виктория нуланд, авария на "северных потоках"
США, Северный поток, В мире, Сергей Лавров, Виктория Нуланд, Авария на "Северных потоках"
11:20 02.02.2023 (обновлено: 11:30 02.02.2023)
Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках"
Глава МИД Лавров: слова Нуланд говорят об участии США в терактах на "Северных потоках"