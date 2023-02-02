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СМИ: в Германии допустили участие Запада в теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.02.2023
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СМИ: в Германии допустили участие Запада в теракте на "Северных потоках"
СМИ: в Германии допустили участие Запада в теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: в Германии допустили участие Запада в теракте на "Северных потоках"
Немецкие следователи, изучающие происшествия на газопроводах "Северный поток" в сентябре, допускают вероятность версии, что взрыв могло осуществить западное... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:49
2023-02-02T15:49
в мире
россия
германия
сша
владимир путин
алексей миллер
генеральная прокуратура рф
газпром
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Немецкие следователи, изучающие происшествия на газопроводах "Северный поток" в сентябре, допускают вероятность версии, что взрыв могло осуществить западное государство, чтобы обвинить в этом Россию, пишет газета Times. "Немецкие следователи, как предполагается, мало продвинулись, а официальным лицам еще только предстоит обнаружить убедительные доказательства. Однако Times полагает, что они остаются открыты для теорий о том, что западное государство произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию", - говорится в материале газеты. Бывший советник госдепа США по вопросам энергетики в беседе с изданием добавил, что не считает удивительным, что процесс обнаружения улик по делу о терактах на трубопроводах еще не завершен. Он отметил, что расследования под водой всегда занимают немало времени, в таком деле можно никогда не найти неопровержимых доказательств. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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в мире, россия, германия, сша, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток
В мире, Россия, Германия, США, Владимир Путин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток
15:49 02.02.2023
 
СМИ: в Германии допустили участие Запада в теракте на "Северных потоках"

Times: в ФРГ допустили, что теракт на "Северных потоках" устроила одна из стран Запада

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Немецкие следователи, изучающие происшествия на газопроводах "Северный поток" в сентябре, допускают вероятность версии, что взрыв могло осуществить западное государство, чтобы обвинить в этом Россию, пишет газета Times.
"Немецкие следователи, как предполагается, мало продвинулись, а официальным лицам еще только предстоит обнаружить убедительные доказательства. Однако Times полагает, что они остаются открыты для теорий о том, что западное государство произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию", - говорится в материале газеты.
Бывший советник госдепа США по вопросам энергетики в беседе с изданием добавил, что не считает удивительным, что процесс обнаружения улик по делу о терактах на трубопроводах еще не завершен. Он отметил, что расследования под водой всегда занимают немало времени, в таком деле можно никогда не найти неопровержимых доказательств.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Забавное такое признание – Лавров о радости Нуланд из-за ЧП на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 13:54
Лавров отметил признание Нуланд в радости из-за ЧП на "Северных потоках"
 
В миреРоссияГерманияСШАВладимир ПутинАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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