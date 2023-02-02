СМИ: в Германии допустили участие Запада в теракте на "Северных потоках"
Times: в ФРГ допустили, что теракт на "Северных потоках" устроила одна из стран Запада
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Немецкие следователи, изучающие происшествия на газопроводах "Северный поток" в сентябре, допускают вероятность версии, что взрыв могло осуществить западное государство, чтобы обвинить в этом Россию, пишет газета Times.
"Немецкие следователи, как предполагается, мало продвинулись, а официальным лицам еще только предстоит обнаружить убедительные доказательства. Однако Times полагает, что они остаются открыты для теорий о том, что западное государство произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию", - говорится в материале газеты.
Бывший советник госдепа США по вопросам энергетики в беседе с изданием добавил, что не считает удивительным, что процесс обнаружения улик по делу о терактах на трубопроводах еще не завершен. Он отметил, что расследования под водой всегда занимают немало времени, в таком деле можно никогда не найти неопровержимых доказательств.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.