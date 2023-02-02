https://ria.ru/20230202/terakt-1849281326.html

СМИ: в Германии допустили участие Запада в теракте на "Северных потоках"

СМИ: в Германии допустили участие Запада в теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ: в Германии допустили участие Запада в теракте на "Северных потоках"

Немецкие следователи, изучающие происшествия на газопроводах "Северный поток" в сентябре, допускают вероятность версии, что взрыв могло осуществить западное... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:49

2023-02-02T15:49

2023-02-02T15:49

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Немецкие следователи, изучающие происшествия на газопроводах "Северный поток" в сентябре, допускают вероятность версии, что взрыв могло осуществить западное государство, чтобы обвинить в этом Россию, пишет газета Times. "Немецкие следователи, как предполагается, мало продвинулись, а официальным лицам еще только предстоит обнаружить убедительные доказательства. Однако Times полагает, что они остаются открыты для теорий о том, что западное государство произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию", - говорится в материале газеты. Бывший советник госдепа США по вопросам энергетики в беседе с изданием добавил, что не считает удивительным, что процесс обнаружения улик по делу о терактах на трубопроводах еще не завершен. Он отметил, что расследования под водой всегда занимают немало времени, в таком деле можно никогда не найти неопровержимых доказательств. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230130/potok-1848401628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, германия, сша, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток