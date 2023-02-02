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Positive Technologies рассматривает возможность развития в ЮАР и Индии - РИА Новости, 02.02.2023
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Positive Technologies рассматривает возможность развития в ЮАР и Индии
Positive Technologies рассматривает возможность развития в ЮАР и Индии - РИА Новости, 02.02.2023
Positive Technologies рассматривает возможность развития в ЮАР и Индии
Работающая в сфере кибербезопасности компания Positive Technologies рассматривает возможность развития бизнеса в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:02
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экономика
технологии
юго-восточная азия
китай
латинская америка
positive technologies
снг
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Работающая в сфере кибербезопасности компания Positive Technologies рассматривает возможность развития бизнеса в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, ЮАР, Юго-Восточной Азии, Индии и Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы рассматриваем возможности развития бизнеса в тех регионах, которые открыты к сотрудничеству с компаниями из России: Латинской Америкой, Ближним Востоком, Северной Африкой, ЮАР, Юго-Восточной Азией, Индией, возможно, Китаем. Это большие рынки, и там много возможностей для российских компаний", - рассказали в Positive Technologies. В компании отметили, что продолжают активно работать с клиентами из стран СНГ, Африки, Персидского залива и Юго-Восточной Азии. "Наша стратегия выхода на зарубежные рынки базируется на партнерской концепции: мы идем на наши фокусные рынки вместе с локальными партнерами, которые разделяют наши ценности и готовы перенимать нашу экспертизу и нести ее далее клиентам", - заявили в Positive Technologies. Как рассказали в компании, что касается решений для информационной безопасности, традиционно самыми сильными и известными вендорами были компании из России, Америки, Китая и Израиля. "Покупка решений от вендоров из разных стран - это логичная диверсификация рисков", - отметили там. "При этом мы фокусируемся не на конкуренции, а прежде всего на развитии комьюнити. Наша цель – сотрудничать, благодаря чему пользователи получат технологии от вендора мирового класса, на базе которых смогут нарабатывать и развивать далее самостоятельно свою экспертизу в области построения защиты", - добавили в компании.
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экономика, технологии, юго-восточная азия, китай, латинская америка, positive technologies, снг
Экономика, Технологии, Юго-Восточная Азия, Китай, Латинская Америка, Positive Technologies, СНГ
07:02 02.02.2023 (обновлено: 07:21 02.02.2023)
 
Positive Technologies рассматривает возможность развития в ЮАР и Индии

Positive Technologies рассматривает возможность развития, в том числе в ЮАР и Индии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Работающая в сфере кибербезопасности компания Positive Technologies рассматривает возможность развития бизнеса в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, ЮАР, Юго-Восточной Азии, Индии и Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы рассматриваем возможности развития бизнеса в тех регионах, которые открыты к сотрудничеству с компаниями из России: Латинской Америкой, Ближним Востоком, Северной Африкой, ЮАР, Юго-Восточной Азией, Индией, возможно, Китаем. Это большие рынки, и там много возможностей для российских компаний", - рассказали в Positive Technologies.
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В компании отметили, что продолжают активно работать с клиентами из стран СНГ, Африки, Персидского залива и Юго-Восточной Азии. "Наша стратегия выхода на зарубежные рынки базируется на партнерской концепции: мы идем на наши фокусные рынки вместе с локальными партнерами, которые разделяют наши ценности и готовы перенимать нашу экспертизу и нести ее далее клиентам", - заявили в Positive Technologies.
Как рассказали в компании, что касается решений для информационной безопасности, традиционно самыми сильными и известными вендорами были компании из России, Америки, Китая и Израиля. "Покупка решений от вендоров из разных стран - это логичная диверсификация рисков", - отметили там.
"При этом мы фокусируемся не на конкуренции, а прежде всего на развитии комьюнити. Наша цель – сотрудничать, благодаря чему пользователи получат технологии от вендора мирового класса, на базе которых смогут нарабатывать и развивать далее самостоятельно свою экспертизу в области построения защиты", - добавили в компании.
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