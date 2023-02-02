В Ташкенте отметили 80-летие победы в Сталинградской битве
В Ташкенте возложили цветы в день 80-летия победы в Сталинградской битве
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанкСталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: "Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков"
Сталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: "Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 2 фев - РИА Новости. Церемония возложения цветов, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве, отмечаемой 2 февраля, состоялась в четверг на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии возложения цветов к монументу "Скорбящая мать" и Вечному огню приняли участие главы посольств РФ, Белоруссии и Киргизии и представительства Россотрудничества, ветераны Великой отечественной войны, общественных организаций, жители Ташкента.
"Это наша общая история, память о боевом братстве наши народов. Я надеюсь, что, как и прошлое поколение жителей Узбекистана и России не забыли это, так и подрастающая молодежь будет помнить", - сказал в ходе церемонии посол РФ Олег Мальгинов. По данным архивов, почти 3 тысячи солдат и офицеров, отмеченных боевыми наградами за участие в Сталинградской битве, были родом из Узбекистана.
Сегодня также в Российском доме в Ташкенте открылась выставка "Ледяная петля Сталинграда". Мероприятие является частью проекта "Шесть ударов Победы", посвященного переломным моментам в Великой Отечественной войне.
Сталинградская битва - одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Победа советских войск в битве ознаменовала коренной перелом в войне. В результате операции "Уран" в конце ноября 1942 года была окружена группировка противника общей численностью около 300 тысяч человек. После капитуляции врага в плен попали более 90 тысяч человек.