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В Ташкенте отметили 80-летие победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023
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В Ташкенте отметили 80-летие победы в Сталинградской битве
В Ташкенте отметили 80-летие победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023
В Ташкенте отметили 80-летие победы в Сталинградской битве
Церемония возложения цветов, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве, отмечаемой 2 февраля, состоялась в четверг на территории мемориального... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:34
2023-02-02T12:34
ташкент
россия
узбекистан
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
сталинградская битва (1942-1943)
в мире
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ТАШКЕНТ, 2 фев - РИА Новости. Церемония возложения цветов, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве, отмечаемой 2 февраля, состоялась в четверг на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии возложения цветов к монументу "Скорбящая мать" и Вечному огню приняли участие главы посольств РФ, Белоруссии и Киргизии и представительства Россотрудничества, ветераны Великой отечественной войны, общественных организаций, жители Ташкента. "Это наша общая история, память о боевом братстве наши народов. Я надеюсь, что, как и прошлое поколение жителей Узбекистана и России не забыли это, так и подрастающая молодежь будет помнить", - сказал в ходе церемонии посол РФ Олег Мальгинов. По данным архивов, почти 3 тысячи солдат и офицеров, отмеченных боевыми наградами за участие в Сталинградской битве, были родом из Узбекистана. Сегодня также в Российском доме в Ташкенте открылась выставка "Ледяная петля Сталинграда". Мероприятие является частью проекта "Шесть ударов Победы", посвященного переломным моментам в Великой Отечественной войне. Сталинградская битва - одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Победа советских войск в битве ознаменовала коренной перелом в войне. В результате операции "Уран" в конце ноября 1942 года была окружена группировка противника общей численностью около 300 тысяч человек. После капитуляции врага в плен попали более 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849195888.html
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ташкент, россия, узбекистан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сталинградская битва (1942-1943), в мире
Ташкент, Россия, Узбекистан, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Сталинградская битва (1942-1943), В мире
12:34 02.02.2023
 
В Ташкенте отметили 80-летие победы в Сталинградской битве

В Ташкенте возложили цветы в день 80-летия победы в Сталинградской битве

© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанкСталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: "Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков"
Сталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
Сталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: "Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 2 фев - РИА Новости. Церемония возложения цветов, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве, отмечаемой 2 февраля, состоялась в четверг на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии возложения цветов к монументу "Скорбящая мать" и Вечному огню приняли участие главы посольств РФ, Белоруссии и Киргизии и представительства Россотрудничества, ветераны Великой отечественной войны, общественных организаций, жители Ташкента.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:59Специальная военная операция на Украине
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"Это наша общая история, память о боевом братстве наши народов. Я надеюсь, что, как и прошлое поколение жителей Узбекистана и России не забыли это, так и подрастающая молодежь будет помнить", - сказал в ходе церемонии посол РФ Олег Мальгинов. По данным архивов, почти 3 тысячи солдат и офицеров, отмеченных боевыми наградами за участие в Сталинградской битве, были родом из Узбекистана.
Сегодня также в Российском доме в Ташкенте открылась выставка "Ледяная петля Сталинграда". Мероприятие является частью проекта "Шесть ударов Победы", посвященного переломным моментам в Великой Отечественной войне.
Сталинградская битва - одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Победа советских войск в битве ознаменовала коренной перелом в войне. В результате операции "Уран" в конце ноября 1942 года была окружена группировка противника общей численностью около 300 тысяч человек. После капитуляции врага в плен попали более 90 тысяч человек.
Флаг над освобожденным Сталинградом - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 09:00
Роковая ошибка и блестящий расчет. Как отстояли Сталинград
 
ТашкентРоссияУзбекистанФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Сталинградская битва (1942-1943)В мире
 
 
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