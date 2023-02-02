https://ria.ru/20230202/tashkent-1849211236.html

В Ташкенте отметили 80-летие победы в Сталинградской битве

В Ташкенте отметили 80-летие победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023

В Ташкенте отметили 80-летие победы в Сталинградской битве

Церемония возложения цветов, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве, отмечаемой 2 февраля, состоялась в четверг на территории мемориального... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:34

2023-02-02T12:34

2023-02-02T12:34

ташкент

россия

узбекистан

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

сталинградская битва (1942-1943)

в мире

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ТАШКЕНТ, 2 фев - РИА Новости. Церемония возложения цветов, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве, отмечаемой 2 февраля, состоялась в четверг на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии возложения цветов к монументу "Скорбящая мать" и Вечному огню приняли участие главы посольств РФ, Белоруссии и Киргизии и представительства Россотрудничества, ветераны Великой отечественной войны, общественных организаций, жители Ташкента. "Это наша общая история, память о боевом братстве наши народов. Я надеюсь, что, как и прошлое поколение жителей Узбекистана и России не забыли это, так и подрастающая молодежь будет помнить", - сказал в ходе церемонии посол РФ Олег Мальгинов. По данным архивов, почти 3 тысячи солдат и офицеров, отмеченных боевыми наградами за участие в Сталинградской битве, были родом из Узбекистана. Сегодня также в Российском доме в Ташкенте открылась выставка "Ледяная петля Сталинграда". Мероприятие является частью проекта "Шесть ударов Победы", посвященного переломным моментам в Великой Отечественной войне. Сталинградская битва - одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Победа советских войск в битве ознаменовала коренной перелом в войне. В результате операции "Уран" в конце ноября 1942 года была окружена группировка противника общей численностью около 300 тысяч человек. После капитуляции врага в плен попали более 90 тысяч человек.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849195888.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ташкент, россия, узбекистан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сталинградская битва (1942-1943), в мире