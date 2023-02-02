https://ria.ru/20230202/tanki-1849130473.html
"Леопарды" будут сожжены, заявил Володин
"Леопарды" будут сожжены, заявил Володин - РИА Новости, 02.02.2023
"Леопарды" будут сожжены, заявил Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по случаю годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве заявил, что танки, которые канцлер Германии Олаф Шольц... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:04
2023-02-02T08:04
2023-02-02T08:17
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
германия
сталинград
вячеслав володин
олаф шольц
госдума рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по случаю годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве заявил, что танки, которые канцлер Германии Олаф Шольц отправил воевать против России, ждет участь как и 80 лет назад - "Леопарды" будут сожжены, повторив судьбу "Тигров"."Как показала история, уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все. (Экс-канцлер Ангела) Меркель, занимая должность канцлера, обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне. Нынешний канцлер Шольц пошёл ещё дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России. Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. "Леопарды" будут сожжены, повторив судьбу фашистских "Тигров", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что руководству Германии необходимо вспомнить 1943 год и объясниться перед своими гражданами, зачем они снова втягивают немецкий народ в войну.
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РИА Новости
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россия, безопасность, германия, сталинград, вячеслав володин, олаф шольц, госдума рф
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Германия, Сталинград, Вячеслав Володин, Олаф Шольц, Госдума РФ
08:04 02.02.2023 (обновлено: 08:17 02.02.2023)
"Леопарды" будут сожжены, заявил Володин
Председатель Госдумы Володин: "Леопарды" повторят судьбу "Тигров" и будут сожжены