https://ria.ru/20230202/tanki-1849130473.html

"Леопарды" будут сожжены, заявил Володин

"Леопарды" будут сожжены, заявил Володин - РИА Новости, 02.02.2023

"Леопарды" будут сожжены, заявил Володин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по случаю годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве заявил, что танки, которые канцлер Германии Олаф Шольц... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:04

2023-02-02T08:04

2023-02-02T08:17

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

германия

сталинград

вячеслав володин

олаф шольц

госдума рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по случаю годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве заявил, что танки, которые канцлер Германии Олаф Шольц отправил воевать против России, ждет участь как и 80 лет назад - "Леопарды" будут сожжены, повторив судьбу "Тигров"."Как показала история, уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все. (Экс-канцлер Ангела) Меркель, занимая должность канцлера, обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне. Нынешний канцлер Шольц пошёл ещё дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России. Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. "Леопарды" будут сожжены, повторив судьбу фашистских "Тигров", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что руководству Германии необходимо вспомнить 1943 год и объясниться перед своими гражданами, зачем они снова втягивают немецкий народ в войну.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, германия, сталинград, вячеслав володин, олаф шольц, госдума рф