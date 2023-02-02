https://ria.ru/20230202/tanki-1849113612.html

Эксперт рассказал, как бороться с танками НАТО

Эксперт рассказал, как бороться с танками НАТО - РИА Новости, 02.02.2023

Эксперт рассказал, как бороться с танками НАТО

Приоритет в поражении танков НАТО отдадут авиации и управляемому оружию, рассказал РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главред "Арсенала... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T01:08

2023-02-02T01:08

2023-02-02T01:16

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

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украина

технологии

виктор мураховский

нато

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Приоритет в поражении танков НАТО отдадут авиации и управляемому оружию, рассказал РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский. Условия боя "Любой современный основной танк, будь то американский Abrams последней версии или российский Т-90М, может быть поражен на поле боя самыми различными средствами. Начиная от мин и устаревших противотанковых ручных гранат и выстрелов ручных гранатометов, заканчивая современными противотанковыми ракетными комплексами и авиаракетами. Все зависит от тактики применения танков, их встроенности в состав подразделений, участвующих в бою, условий местности, организованности противотанковой обороны противника и так далее", — пояснил эксперт. Например, отметил Мураховский, во время применения США танков Abrams на Ближнем Востоке фиксировались случаи поражения машин боеприпасами малого калибра — от 14,5 до 30 миллиметров — в кормовую проекцию. Также эти танки уязвимы в бортовых проекциях для стандартных выстрелов обычного РПГ-7. Другой пример, отметил эксперт, применение танков Leopard 2 в Сирии, которые успешно поражались устаревшими советскими ПТРК "Конкурс". В то же время, пояснил главред "Арсенала Отечества", на дистанциях свыше двух тысяч метров в лобовых проекциях и Abrams, и Leopard 2 хорошо защищены от любых средств поражения, включая подкалиберных и кумулятивных снарядов российских танковых пушек калибра 125 миллиметров. Тактика применения и характер местности "Степень угрозы и сложность борьбы с натовскими танками, которые будут поставлены Украине, во многом зависит от тактики применения танковых подразделений войск Украины, от того, на каких конкретно направлениях будут их применять и насколько эффективная противотанковая оборона будет выстроена российскими войсками на этих направлениях. При этом нужно учитывать в основном закрытый характер местности на Украине (который приводит к ограничению прямой видимости по большей части до дистанции 1,5 тысячи метров за счет рельефа и лесополос), а также высокую массу натовских машин — что существенно ограничивает их проходимость на данной местности и соответствующих грунтах и заставит их пользоваться дорогами. Плюс нужно учитывать ограничения по массе на многих мостах, что также будет приводить к выбору определенных маршрутов движения танков НАТО", — рассказал Мураховский. Учитывая все факторы, а также количество машин, которые заявлены к поставке, отметил военный эксперт, вероятнее всего ВСУ по большей части решат держать танки Leopard 2 и Abrams в оперативном резерве, чтобы задействовать их в качестве ударных групп развития наступления, если им вдруг удастся прорвать оборону российских войск. В целом, на дистанциях свыше двух тысяч метров, отметил Мураховский, основными средствами борьбы с натовскими машинами могут стать управляемые боеприпасы, например, самоходные и переносные современные противотанковые ракетные комплексы типа "Хризантема" и "Корнет", бронепробиваемость которых достаточна для поражения натовских танков в лобовую проекцию. Один на один Мураховский отметил, что по опыту спецоперации и прочих конфликтов, вероятность прямых дуэльных столкновений танков в целом мала. Он добавил, что в составе боекомплекта танков Т-90М есть новые бронебойные оперенные подкалиберные снаряды, не уступающие по пробиваемости самым современным западным образцам, они могут пробивать танки Abrams и Leopard в лобовую проекцию.Поставки танковПосле долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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