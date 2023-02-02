https://ria.ru/20230202/svyaz-1849122296.html
Стало известно, на сколько подорожает мобильная связь в 2023 году
Стало известно, на сколько подорожает мобильная связь в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2023
Стало известно, на сколько подорожает мобильная связь в 2023 году
Средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года вряд ли превысит 10%, поскольку они находятся под контролем ФАС и Минцифры, поделился мнением с РИА... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T04:57
2023-02-02T04:57
2023-02-02T04:57
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
сколковский институт науки и технологий
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года вряд ли превысит 10%, поскольку они находятся под контролем ФАС и Минцифры, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. По его словам, причиной роста тарифов, в первую очередь, стала инфляция, которая затронула все расходные статьи бюджета операторов. Цены на все виды товаров и услуг, включая электричество, также выросли за прошлый год, кроме того, усложнилась и ситуация с кадрами. Именно поэтому операторы и были вынуждены поднимать цены, считает эксперт. "Как правило, рост тарифов находится под надзором ФАС, поэтому рост выше инфляционных ожиданий может столкнуться с противодействием этого ведомства и Минцифры. Таким образом, средний рост тарифов вряд ли превысит 10%, хотя у отдельных абонентов он может оказаться выше", - отметил Сиволобов, говоря о ситуации, которая может сложиться к концу 2023 года. Отвечая на вопрос, связан ли рост цен на тарифы мобильной связи с ростом затрат на телекоммуникационное оборудование, он подчеркнул, что "оборудование - это лишь одна из статей расходов". "Конечно, стоимость техники, запасных частей и расходных материалов увеличилась. Однако также наблюдается процесс сокращения масштаба строительства и умощнения сетей, поэтому это не единственный или ведущий фактор", - отметил Сиволобов. В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), сколковский институт науки и технологий, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Сколковский институт науки и технологий, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Стало известно, на сколько подорожает мобильная связь в 2023 году
НТИ: средний рост тарифов на мобильную связь в 2023 году не превысит десяти процентов
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года вряд ли превысит 10%, поскольку они находятся под контролем ФАС и Минцифры, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.
По его словам, причиной роста тарифов, в первую очередь, стала инфляция, которая затронула все расходные статьи бюджета операторов. Цены на все виды товаров и услуг, включая электричество, также выросли за прошлый год, кроме того, усложнилась и ситуация с кадрами. Именно поэтому операторы и были вынуждены поднимать цены, считает эксперт.
"Как правило, рост тарифов находится под надзором ФАС, поэтому рост выше инфляционных ожиданий может столкнуться с противодействием этого ведомства и Минцифры. Таким образом, средний рост тарифов вряд ли превысит 10%, хотя у отдельных абонентов он может оказаться выше", - отметил Сиволобов, говоря о ситуации, которая может сложиться к концу 2023 года.
Отвечая на вопрос, связан ли рост цен на тарифы мобильной связи с ростом затрат на телекоммуникационное оборудование, он подчеркнул, что "оборудование - это лишь одна из статей расходов". "Конечно, стоимость техники, запасных частей и расходных материалов увеличилась. Однако также наблюдается процесс сокращения масштаба строительства и умощнения сетей, поэтому это не единственный или ведущий фактор", - отметил Сиволобов.
В середине апреля ФАС РФ
опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата
. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.