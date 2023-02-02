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Украинские власти оценили ситуацию со светом в стране - РИА Новости, 02.02.2023
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Украинские власти оценили ситуацию со светом в стране
Украинские власти оценили ситуацию со светом в стране - РИА Новости, 02.02.2023
Украинские власти оценили ситуацию со светом в стране
Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страны ситуация со светом остается наиболее сложной в Кировоградской,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:32
2023-02-02T14:39
специальная военная операция на украине
жкх
украина
черновицкая область
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
укрэнерго
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страны ситуация со светом остается наиболее сложной в Кировоградской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях. Ранее в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, производимые мощности покрывают 80% от потребностей. "Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Волынской, Тернопольской, Кировоградской и Черновицкой областях. В связи с боевыми действиями сложнейшая ситуация с обесточиваниями (на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской - ред.) и Харьковской областях", - говорится в сообщении минэнерго в Telegram-канале. По информами ведомства, ограничение потребления электроэнергии осуществляется НЭК "Укрэнерго" путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230131/elektrichestvo-1848637852.html
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жкх, украина, черновицкая область, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Украина, Черновицкая область, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
14:32 02.02.2023 (обновлено: 14:39 02.02.2023)
 
Украинские власти оценили ситуацию со светом в стране

Минэнерго Украины: самая сложная ситуация со светом остается в Кировоградской области

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страны ситуация со светом остается наиболее сложной в Кировоградской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Ранее в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, производимые мощности покрывают 80% от потребностей.
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"Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Волынской, Тернопольской, Кировоградской и Черновицкой областях. В связи с боевыми действиями сложнейшая ситуация с обесточиваниями (на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской - ред.) и Харьковской областях", - говорится в сообщении минэнерго в Telegram-канале.
По информами ведомства, ограничение потребления электроэнергии осуществляется НЭК "Укрэнерго" путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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