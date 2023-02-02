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Глава Омской области рассказал о свалке, вместо которой будет зеленая зона - РИА Новости, 02.02.2023
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20230202/svalka-1849224704.html
Глава Омской области рассказал о свалке, вместо которой будет зеленая зона
Глава Омской области рассказал о свалке, вместо которой будет зеленая зона - РИА Новости, 02.02.2023
Глава Омской области рассказал о свалке, вместо которой будет зеленая зона
На месте мусорного полигона в Центральном округе Омска, после рекультивации, появится зеленая зона, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:14
2023-02-02T13:14
омская область
омск
омская область
тара
александр бурков
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ОМСК, 2 фев - РИА Новости. На месте мусорного полигона в Центральном округе Омска, после рекультивации, появится зеленая зона, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем официальном телеграм-канале. Губернатор побывал в Центральном округе Омска и проинспектировал ход работ по ликвидации свалки. Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов площадью 30 га ведётся в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" и будет завершена в 2023 году. Техническая готовность объекта составляет 56%. Сейчас формируется гидроизоляция, дренаж, затем сверху всё закроется почвой, на которую будет высажена зелень. Регион получил 740 миллионов рублей из федерального бюджета для ликвидации этой свалки. "Администрация Омска вместе с жителями должны будут определить судьбу этого земельного участка: что на этом объекте будет дальше, как использовать эти 30 гектаров и ввести в оборот, в жизнь города. В летний период здесь будет посеяна трава, обеспечен полив. На месте рекультивированной свалки в Центральном округе Омска появится зелёная зона, — резюмировал Губернатор Александр Бурков. Свалка в Центральном округе – вторая из пяти, включенных в нацпроект "Экология". Первую (в Таре) ликвидировали в 2021 году. На очереди еще три свалки в Омске: в Советском, Кировском и Ленинском округах. В 2022 году работы по ликвидации начались на всех полигонах. Завершить их необходимо в 2024 году. Экологический эффект, благодаря этой работе, почувствуют десятки тысяч омичей. Особенно жители микрорайона Амурский-2, расположенного в нескольких километрах от полигона.
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омск, омская область, тара, александр бурков
Омская область , Омск, Омская область, Тара, Александр Бурков
13:14 02.02.2023
 
Глава Омской области рассказал о свалке, вместо которой будет зеленая зона

Губернатор Омской области рассказал о свалке, на месте которой появится зеленая зона

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 2 фев - РИА Новости. На месте мусорного полигона в Центральном округе Омска, после рекультивации, появится зеленая зона, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем официальном телеграм-канале.
Губернатор побывал в Центральном округе Омска и проинспектировал ход работ по ликвидации свалки. Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов площадью 30 га ведётся в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" и будет завершена в 2023 году. Техническая готовность объекта составляет 56%. Сейчас формируется гидроизоляция, дренаж, затем сверху всё закроется почвой, на которую будет высажена зелень. Регион получил 740 миллионов рублей из федерального бюджета для ликвидации этой свалки.
"Администрация Омска вместе с жителями должны будут определить судьбу этого земельного участка: что на этом объекте будет дальше, как использовать эти 30 гектаров и ввести в оборот, в жизнь города. В летний период здесь будет посеяна трава, обеспечен полив. На месте рекультивированной свалки в Центральном округе Омска появится зелёная зона, — резюмировал Губернатор Александр Бурков.
Свалка в Центральном округе – вторая из пяти, включенных в нацпроект "Экология". Первую (в Таре) ликвидировали в 2021 году. На очереди еще три свалки в Омске: в Советском, Кировском и Ленинском округах. В 2022 году работы по ликвидации начались на всех полигонах. Завершить их необходимо в 2024 году. Экологический эффект, благодаря этой работе, почувствуют десятки тысяч омичей. Особенно жители микрорайона Амурский-2, расположенного в нескольких километрах от полигона.
Татьяна Дернова - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:22
Омский министр образования сообщила об отставке и выложила видео с танцем
 
Омская областьОмскОмская областьТараАлександр Бурков
 
 
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