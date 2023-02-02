https://ria.ru/20230202/svalka-1849224704.html

Глава Омской области рассказал о свалке, вместо которой будет зеленая зона

Глава Омской области рассказал о свалке, вместо которой будет зеленая зона - РИА Новости, 02.02.2023

Глава Омской области рассказал о свалке, вместо которой будет зеленая зона

На месте мусорного полигона в Центральном округе Омска, после рекультивации, появится зеленая зона, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:14

2023-02-02T13:14

2023-02-02T13:14

омская область

омск

омская область

тара

александр бурков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233f720a934bb7a87bf2d5047e518047.jpg

ОМСК, 2 фев - РИА Новости. На месте мусорного полигона в Центральном округе Омска, после рекультивации, появится зеленая зона, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем официальном телеграм-канале. Губернатор побывал в Центральном округе Омска и проинспектировал ход работ по ликвидации свалки. Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов площадью 30 га ведётся в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" и будет завершена в 2023 году. Техническая готовность объекта составляет 56%. Сейчас формируется гидроизоляция, дренаж, затем сверху всё закроется почвой, на которую будет высажена зелень. Регион получил 740 миллионов рублей из федерального бюджета для ликвидации этой свалки. "Администрация Омска вместе с жителями должны будут определить судьбу этого земельного участка: что на этом объекте будет дальше, как использовать эти 30 гектаров и ввести в оборот, в жизнь города. В летний период здесь будет посеяна трава, обеспечен полив. На месте рекультивированной свалки в Центральном округе Омска появится зелёная зона, — резюмировал Губернатор Александр Бурков. Свалка в Центральном округе – вторая из пяти, включенных в нацпроект "Экология". Первую (в Таре) ликвидировали в 2021 году. На очереди еще три свалки в Омске: в Советском, Кировском и Ленинском округах. В 2022 году работы по ликвидации начались на всех полигонах. Завершить их необходимо в 2024 году. Экологический эффект, благодаря этой работе, почувствуют десятки тысяч омичей. Особенно жители микрорайона Амурский-2, расположенного в нескольких километрах от полигона.

https://ria.ru/20230130/otstavka-1848441319.html

омск

омская область

тара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омск, омская область, тара, александр бурков