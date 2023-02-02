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Россия и Китай подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран - РИА Новости, 02.02.2023
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Россия и Китай подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран
Россия и Китай подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран - РИА Новости, 02.02.2023
Россия и Китай подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи в четверг подтвердили совместное намерение защищать... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:59
2023-02-02T19:16
россия
мид кнр
китай
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи в четверг подтвердили совместное намерение защищать суверенитет обеих стран и вместе строить более справедливый многополярный миропорядок, сообщили в МИД РФ.Кроме того, на встрече Лавров и Чжаосюй совместно отметили неприятие конфронтационной политики и попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств, сдерживать их развитие санкциями и другими нелегитимными методами."В ходе беседы Сергей Лавров дал высокую оценку текущему состоянию отношений между Россией и Китаем, динамично развивающихся в русле договоренностей, достигнутых в ходе беседы лидеров двух стран 30 декабря 2022 года. Состоялось обсуждение вопросов их практической реализации", - подчеркнули в МИД РФ.
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россия, мид кнр, китай, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Россия, МИД КНР, Китай, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
18:59 02.02.2023 (обновлено: 19:16 02.02.2023)
 
Россия и Китай подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран

Лавров и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи в четверг подтвердили совместное намерение защищать суверенитет обеих стран и вместе строить более справедливый многополярный миропорядок, сообщили в МИД РФ.
"Подтверждено намерение твердо защищать суверенитет, безопасность, интересы развития двух стран, совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок", - говорится в сообщении ведомства о встрече в четверг.
Кроме того, на встрече Лавров и Чжаосюй совместно отметили неприятие конфронтационной политики и попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств, сдерживать их развитие санкциями и другими нелегитимными методами.
"В ходе беседы Сергей Лавров дал высокую оценку текущему состоянию отношений между Россией и Китаем, динамично развивающихся в русле договоренностей, достигнутых в ходе беседы лидеров двух стран 30 декабря 2022 года. Состоялось обсуждение вопросов их практической реализации", - подчеркнули в МИД РФ.
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РоссияМИД КНРКитайВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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