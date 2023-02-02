https://ria.ru/20230202/suverenitet-1849352530.html

Россия и Китай подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран

Россия и Китай подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран - РИА Новости, 02.02.2023

Россия и Китай подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи в четверг подтвердили совместное намерение защищать... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:59

2023-02-02T18:59

2023-02-02T19:16

россия

мид кнр

китай

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи в четверг подтвердили совместное намерение защищать суверенитет обеих стран и вместе строить более справедливый многополярный миропорядок, сообщили в МИД РФ.Кроме того, на встрече Лавров и Чжаосюй совместно отметили неприятие конфронтационной политики и попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств, сдерживать их развитие санкциями и другими нелегитимными методами."В ходе беседы Сергей Лавров дал высокую оценку текущему состоянию отношений между Россией и Китаем, динамично развивающихся в русле договоренностей, достигнутых в ходе беседы лидеров двух стран 30 декабря 2022 года. Состоялось обсуждение вопросов их практической реализации", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20230202/ugroza-1849348627.html

россия

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мид кнр, китай, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров