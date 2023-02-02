18:59 02.02.2023 (обновлено: 19:16 02.02.2023)
Россия и Китай подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран
Лавров и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи в четверг подтвердили совместное намерение защищать суверенитет обеих стран и вместе строить более справедливый многополярный миропорядок, сообщили в МИД РФ.
"Подтверждено намерение твердо защищать суверенитет, безопасность, интересы развития двух стран, совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок", - говорится в сообщении ведомства о встрече в четверг.
Кроме того, на встрече Лавров и Чжаосюй совместно отметили неприятие конфронтационной политики и попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств, сдерживать их развитие санкциями и другими нелегитимными методами.
"В ходе беседы Сергей Лавров дал высокую оценку текущему состоянию отношений между Россией и Китаем, динамично развивающихся в русле договоренностей, достигнутых в ходе беседы лидеров двух стран 30 декабря 2022 года. Состоялось обсуждение вопросов их практической реализации", - подчеркнули в МИД РФ.