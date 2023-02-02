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"Роскосмос" подключили к проекту импортозамещенного SuperJet - РИА Новости, 02.02.2023
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"Роскосмос" подключили к проекту импортозамещенного SuperJet
"Роскосмос" подключили к проекту импортозамещенного SuperJet - РИА Новости, 02.02.2023
"Роскосмос" подключили к проекту импортозамещенного SuperJet
Первое предприятие "Роскосмоса", химкинское НПО "Энергомаш", получило лицензию Минпромторга РФ для производства деталей для двигателей импортозамещенных... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:41
2023-02-02T16:04
экономика
сергей чемезов
роскосмос
sukhoi superjet
бе-200
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первое предприятие "Роскосмоса", химкинское НПО "Энергомаш", получило лицензию Минпромторга РФ для производства деталей для двигателей импортозамещенных лайнеров SuperJet, сообщила госкорпорация в четверг. "Компания "НПО Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") получила лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники", - говорится в сообщении. Лицензия нужна для проведения работ по соглашению с "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК) на производство камер сгорания для авиадвигателей ПД-8 для Sukhoi SuperJet (SSJ-New). Для получения лицензии понадобилось оценить состояние оборудования и средств измерений, наличие квалифицированного персонала. Лицензия выдана бессрочно. Полученная лицензия подразумевает, что "Энергомаш" теперь может помимо деталей для SSJ разрабатывать и производить малые беспилотники с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Ранее "Роскосмос" вызвался помочь авиационной отрасли и организовать на базе НПО "Энергомаш" производство деталей для авиадвигателей, а на базе холдинга "Российские космические системы" (РКС) - производство авионики. Позднее "Роскосмос" сообщил, что пермская компания "Протон-ПМ", которая производит двигатели для ракет "Протон", создаст стенд для испытаний авиадвигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100 и амфибий Бе-200. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил в интервью РИА Новости, что испытания двигателя ПД-8 для получения сертификата типа планируется завершить в 2023 году. ПД-8 призван заменить зарубежные двигатели для SuperJet, которые использовались в проекте изначально. Трудности с их поставками начались из-за санкций.
https://ria.ru/20210712/samolety-1740872873.html
https://ria.ru/20230117/importozameschenie-1845558972.html
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экономика, сергей чемезов, роскосмос, sukhoi superjet, бе-200
Экономика, Сергей Чемезов, Роскосмос, Sukhoi Superjet, Бе-200
12:41 02.02.2023 (обновлено: 16:04 02.02.2023)
 
"Роскосмос" подключили к проекту импортозамещенного SuperJet

НПО "Энергомаш" подключили к проекту импортозамещенного SuperJet

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМонтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) в СибНИА
Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) в СибНИА - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) в СибНИА. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первое предприятие "Роскосмоса", химкинское НПО "Энергомаш", получило лицензию Минпромторга РФ для производства деталей для двигателей импортозамещенных лайнеров SuperJet, сообщила госкорпорация в четверг.
"Компания "НПО Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") получила лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники", - говорится в сообщении.
Лицензия нужна для проведения работ по соглашению с "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК) на производство камер сгорания для авиадвигателей ПД-8 для Sukhoi SuperJet (SSJ-New).
Для получения лицензии понадобилось оценить состояние оборудования и средств измерений, наличие квалифицированного персонала. Лицензия выдана бессрочно.
Полученная лицензия подразумевает, что "Энергомаш" теперь может помимо деталей для SSJ разрабатывать и производить малые беспилотники с максимальной взлетной массой до 30 килограммов.
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Ранее "Роскосмос" вызвался помочь авиационной отрасли и организовать на базе НПО "Энергомаш" производство деталей для авиадвигателей, а на базе холдинга "Российские космические системы" (РКС) - производство авионики.
Позднее "Роскосмос" сообщил, что пермская компания "Протон-ПМ", которая производит двигатели для ракет "Протон", создаст стенд для испытаний авиадвигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100 и амфибий Бе-200.
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил в интервью РИА Новости, что испытания двигателя ПД-8 для получения сертификата типа планируется завершить в 2023 году. ПД-8 призван заменить зарубежные двигатели для SuperJet, которые использовались в проекте изначально. Трудности с их поставками начались из-за санкций.
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ЭкономикаСергей ЧемезовРоскосмосSukhoi SuperjetБе-200
 
 
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