https://ria.ru/20230202/superjet-1849212794.html

"Роскосмос" подключили к проекту импортозамещенного SuperJet

"Роскосмос" подключили к проекту импортозамещенного SuperJet - РИА Новости, 02.02.2023

"Роскосмос" подключили к проекту импортозамещенного SuperJet

Первое предприятие "Роскосмоса", химкинское НПО "Энергомаш", получило лицензию Минпромторга РФ для производства деталей для двигателей импортозамещенных... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:41

2023-02-02T12:41

2023-02-02T16:04

экономика

сергей чемезов

роскосмос

sukhoi superjet

бе-200

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первое предприятие "Роскосмоса", химкинское НПО "Энергомаш", получило лицензию Минпромторга РФ для производства деталей для двигателей импортозамещенных лайнеров SuperJet, сообщила госкорпорация в четверг. "Компания "НПО Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") получила лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники", - говорится в сообщении. Лицензия нужна для проведения работ по соглашению с "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК) на производство камер сгорания для авиадвигателей ПД-8 для Sukhoi SuperJet (SSJ-New). Для получения лицензии понадобилось оценить состояние оборудования и средств измерений, наличие квалифицированного персонала. Лицензия выдана бессрочно. Полученная лицензия подразумевает, что "Энергомаш" теперь может помимо деталей для SSJ разрабатывать и производить малые беспилотники с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Ранее "Роскосмос" вызвался помочь авиационной отрасли и организовать на базе НПО "Энергомаш" производство деталей для авиадвигателей, а на базе холдинга "Российские космические системы" (РКС) - производство авионики. Позднее "Роскосмос" сообщил, что пермская компания "Протон-ПМ", которая производит двигатели для ракет "Протон", создаст стенд для испытаний авиадвигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100 и амфибий Бе-200. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил в интервью РИА Новости, что испытания двигателя ПД-8 для получения сертификата типа планируется завершить в 2023 году. ПД-8 призван заменить зарубежные двигатели для SuperJet, которые использовались в проекте изначально. Трудности с их поставками начались из-за санкций.

https://ria.ru/20210712/samolety-1740872873.html

https://ria.ru/20230117/importozameschenie-1845558972.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей чемезов, роскосмос, sukhoi superjet, бе-200