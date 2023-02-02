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В Чувашии будут судить мужчину, который пытался сжечь заживо полицейского - РИА Новости, 02.02.2023
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В Чувашии будут судить мужчину, который пытался сжечь заживо полицейского
В Чувашии будут судить мужчину, который пытался сжечь заживо полицейского - РИА Новости, 02.02.2023
В Чувашии будут судить мужчину, который пытался сжечь заживо полицейского
Житель Марий Эл предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудников полиции, одного их которых он пытался сжечь заживо, сообщает следственное... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:03
2023-02-02T14:03
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
йошкар-ола
моргаушский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев — РИА Новости. Житель Марий Эл предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудников полиции, одного их которых он пытался сжечь заживо, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, днем 29 июля 2022 года недалеко от деревни Токшики Моргаушского района двумя сотрудниками полиции был остановлен автомобиль под управлением нетрезвого водителя. Им оказался 29-летний житель Марий Эл, ранее лишенный прав и подвергнутый административному наказанию за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. "Будучи недовольным своим задержанием, водитель достал из багажника своего автомобиля канистру с бензином, облил им форменное обмундирование сотрудников полиции и поджег зажигалкой одежду одного из них. В результате полицейскому причинены ожоги на площади более 60% тела", - говорится в сообщении регионального СУСК. Второй полицейский смог сбить пламя с коллеги, ему оказали медицинскую помощь и он остался жив. Злоумышленник скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. На третьи сутки его местонахождение было установлено. При участии полицейского спецназа он был задержан по адресу проживания своего друга в деревне Шерекей в Марий Эл. В ходе следствия также установлено, что в ночь на 1 июля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в городе Йошкар-Оле, избил своего знакомого, похитил его деньги и сотовый телефон и скрылся с места происшествия. "Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Марий Эл. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), статьей 161 УК РФ (грабеж), статьей 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашской Республики", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
https://ria.ru/20230202/mladenets-1849223071.html
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россия
чувашская республика (чувашия)
йошкар-ола
моргаушский район
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), йошкар-ола, моргаушский район
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия), Йошкар-Ола, Моргаушский район
14:03 02.02.2023
 
В Чувашии будут судить мужчину, который пытался сжечь заживо полицейского

Житель Марий Эл предстанет перед судом за попытку сжечь заживо полицейского

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев — РИА Новости. Житель Марий Эл предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудников полиции, одного их которых он пытался сжечь заживо, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, днем 29 июля 2022 года недалеко от деревни Токшики Моргаушского района двумя сотрудниками полиции был остановлен автомобиль под управлением нетрезвого водителя. Им оказался 29-летний житель Марий Эл, ранее лишенный прав и подвергнутый административному наказанию за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
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"Будучи недовольным своим задержанием, водитель достал из багажника своего автомобиля канистру с бензином, облил им форменное обмундирование сотрудников полиции и поджег зажигалкой одежду одного из них. В результате полицейскому причинены ожоги на площади более 60% тела", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Второй полицейский смог сбить пламя с коллеги, ему оказали медицинскую помощь и он остался жив. Злоумышленник скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. На третьи сутки его местонахождение было установлено. При участии полицейского спецназа он был задержан по адресу проживания своего друга в деревне Шерекей в Марий Эл.
В ходе следствия также установлено, что в ночь на 1 июля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в городе Йошкар-Оле, избил своего знакомого, похитил его деньги и сотовый телефон и скрылся с места происшествия.
"Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Марий Эл. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), статьей 161 УК РФ (грабеж), статьей 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашской Республики", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
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