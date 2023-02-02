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Очевидец рассказал о стрельбе в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.02.2023
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Очевидец рассказал о стрельбе в Ростове-на-Дону
Очевидец рассказал о стрельбе в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.02.2023
Очевидец рассказал о стрельбе в Ростове-на-Дону
Переполох в ростовском торговом центре устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить автомат из его рук и включил сирену, напугавшую... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:51
2023-02-02T16:59
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Переполох в ростовском торговом центре устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить автомат из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника, сообщил РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия в торгово-выставочном комплексе "Димбо".Как ранее сообщила полиция, в четверг в дежурную часть отдела №8 УМВД России по Ростову-на-Дону поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на автомобиле. Предварительно, никто не пострадал."Это бывший сотрудник (устроил стрельбу – ред.). Он внутрь зашел. Из автомата холостыми стрелял и шумовую гранату взорвал. Охранник его, молодец, остановил", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что охраннику удалось выбить из рук у стрелявшего автомат и включить сигнализацию. "Это его, наверно, напугало, и он скрылся… Сел в машину и уехал", - отметил очевидец.По словам сотрудника ТЦ, около пяти лет назад у мужчины появились отклонения в психике, его уволили, а после пожалели и приняли обратно на работу, отправив на лечение. Позже его, вероятно, снова уволили, добавил собеседник.
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
16:51 02.02.2023 (обновлено: 16:59 02.02.2023)
 
Очевидец рассказал о стрельбе в Ростове-на-Дону

Очевидец: cтрельбу в Ростове-на-Дону устроил бывший сотрудник ТЦ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Переполох в ростовском торговом центре устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить автомат из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника, сообщил РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия в торгово-выставочном комплексе "Димбо".
Как ранее сообщила полиция, в четверг в дежурную часть отдела №8 УМВД России по Ростову-на-Дону поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на автомобиле. Предварительно, никто не пострадал.
"Это бывший сотрудник (устроил стрельбу – ред.). Он внутрь зашел. Из автомата холостыми стрелял и шумовую гранату взорвал. Охранник его, молодец, остановил", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что охраннику удалось выбить из рук у стрелявшего автомат и включить сигнализацию. "Это его, наверно, напугало, и он скрылся… Сел в машину и уехал", - отметил очевидец.
По словам сотрудника ТЦ, около пяти лет назад у мужчины появились отклонения в психике, его уволили, а после пожалели и приняли обратно на работу, отправив на лечение. Позже его, вероятно, снова уволили, добавил собеседник.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 16:18
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ПроисшествияРостов-на-Дону
 
 
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