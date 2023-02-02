https://ria.ru/20230202/strelba-1849307636.html

Очевидец рассказал о стрельбе в Ростове-на-Дону

Очевидец рассказал о стрельбе в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.02.2023

Очевидец рассказал о стрельбе в Ростове-на-Дону

Переполох в ростовском торговом центре устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить автомат из его рук и включил сирену, напугавшую... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:51

2023-02-02T16:51

2023-02-02T16:59

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Переполох в ростовском торговом центре устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить автомат из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника, сообщил РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия в торгово-выставочном комплексе "Димбо".Как ранее сообщила полиция, в четверг в дежурную часть отдела №8 УМВД России по Ростову-на-Дону поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на автомобиле. Предварительно, никто не пострадал."Это бывший сотрудник (устроил стрельбу – ред.). Он внутрь зашел. Из автомата холостыми стрелял и шумовую гранату взорвал. Охранник его, молодец, остановил", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что охраннику удалось выбить из рук у стрелявшего автомат и включить сигнализацию. "Это его, наверно, напугало, и он скрылся… Сел в машину и уехал", - отметил очевидец.По словам сотрудника ТЦ, около пяти лет назад у мужчины появились отклонения в психике, его уволили, а после пожалели и приняли обратно на работу, отправив на лечение. Позже его, вероятно, снова уволили, добавил собеседник.

https://ria.ru/20230202/strelba-1849289495.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону