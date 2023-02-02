15:49 02.02.2023 (обновлено: 22:35 02.02.2023)
СМИ: США резко сменили стратегию по Украине
Bloomberg: Байден поменял стратегию по Украине для быстрого окончания конфликта
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией, пишет обозреватель Хал Брендс в статье для Bloomberg.
"Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения", — говорится в материале.
По словам журналиста, администрация президента Джо Байдена сейчас наращивает поддержку Украины в надежде на окончательное дипломатическое урегулирование, уже не опасаясь эскалации конфликта.
Он утверждает, что администрация США обновляет свою стратегию по трем направлениям: более четкое определение американских целей конфликта, отправка Украине более современного оружия и разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму.
Цель этой стратегии — угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной, поскольку США не хотят, чтобы конфликт затянулся навсегда. Тем не менее Брендс не уверен в абсолютном успехе такого нового подхода.
"Обновленная стратегия Байдена — это разумная попытка справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать урегулированию. Это не обязательно означает, что стратегия сработает", — подытожил обозреватель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет иметь лишь негативный эффект.