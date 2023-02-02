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СМИ: США резко сменили стратегию по Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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СМИ: США резко сменили стратегию по Украине
СМИ: США резко сменили стратегию по Украине - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: США резко сменили стратегию по Украине
Администрация президента США Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией, пишет обозреватель Хал Брендс в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:49
2023-02-02T22:35
украина
сша
россия
джо байден
нато
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией, пишет обозреватель Хал Брендс в статье для Bloomberg."Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения", — говорится в материале.По словам журналиста, администрация президента Джо Байдена сейчас наращивает поддержку Украины в надежде на окончательное дипломатическое урегулирование, уже не опасаясь эскалации конфликта.Он утверждает, что администрация США обновляет свою стратегию по трем направлениям: более четкое определение американских целей конфликта, отправка Украине более современного оружия и разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму.Цель этой стратегии — угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной, поскольку США не хотят, чтобы конфликт затянулся навсегда. Тем не менее Брендс не уверен в абсолютном успехе такого нового подхода.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849266546.html
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украина, сша, россия, джо байден, нато, в мире
Украина, США, Россия, Джо Байден, НАТО, В мире
15:49 02.02.2023 (обновлено: 22:35 02.02.2023)
 
СМИ: США резко сменили стратегию по Украине

Bloomberg: Байден поменял стратегию по Украине для быстрого окончания конфликта

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией, пишет обозреватель Хал Брендс в статье для Bloomberg.
"Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения", — говорится в материале.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 15:06Специальная военная операция на Украине
СМИ: Украина при любом окончании конфликта будет расчлененной и недовольной
По словам журналиста, администрация президента Джо Байдена сейчас наращивает поддержку Украины в надежде на окончательное дипломатическое урегулирование, уже не опасаясь эскалации конфликта.
Он утверждает, что администрация США обновляет свою стратегию по трем направлениям: более четкое определение американских целей конфликта, отправка Украине более современного оружия и разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму.
Цель этой стратегии — угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной, поскольку США не хотят, чтобы конфликт затянулся навсегда. Тем не менее Брендс не уверен в абсолютном успехе такого нового подхода.

"Обновленная стратегия Байдена — это разумная попытка справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать урегулированию. Это не обязательно означает, что стратегия сработает", — подытожил обозреватель.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет иметь лишь негативный эффект.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 14:48Специальная военная операция на Украине
Западные танкисты на Украине приблизят мировую войну, считает эксперт
 
УкраинаСШАРоссияДжо БайденНАТОВ мире
 
 
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