https://ria.ru/20230202/strategiya-1849281142.html

СМИ: США резко сменили стратегию по Украине

СМИ: США резко сменили стратегию по Украине - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ: США резко сменили стратегию по Украине

Администрация президента США Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией, пишет обозреватель Хал Брендс в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:49

2023-02-02T15:49

2023-02-02T22:35

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией, пишет обозреватель Хал Брендс в статье для Bloomberg."Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения", — говорится в материале.По словам журналиста, администрация президента Джо Байдена сейчас наращивает поддержку Украины в надежде на окончательное дипломатическое урегулирование, уже не опасаясь эскалации конфликта.Он утверждает, что администрация США обновляет свою стратегию по трем направлениям: более четкое определение американских целей конфликта, отправка Украине более современного оружия и разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму.Цель этой стратегии — угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной, поскольку США не хотят, чтобы конфликт затянулся навсегда. Тем не менее Брендс не уверен в абсолютном успехе такого нового подхода.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849266546.html

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849258293.html

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украина, сша, россия, джо байден, нато, в мире