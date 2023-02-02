https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849155874.html

Нарышкин назвал Сталинград символом стойкости России перед внешними врагами

Нарышкин назвал Сталинград символом стойкости России перед внешними врагами - РИА Новости, 02.02.2023

Нарышкин назвал Сталинград символом стойкости России перед внешними врагами

Образ непокоренного Сталинграда навсегда стал символом стойкости народа России перед любыми внешними врагами, в какие бы "международные секты" они ни... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:33

2023-02-02T10:33

2023-02-02T10:33

общество

россия

сталинград

сергей нарышкин

российское историческое общество

сталинградская битва (1942-1943)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Образ непокоренного Сталинграда навсегда стал символом стойкости народа России перед любыми внешними врагами, в какие бы "международные секты" они ни объединялись, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Ровно 80 лет назад наша страна, наш народ одержали сокрушительную победу над немецко-фашистскими захватчиками в битве под Сталинградом. Именно под Сталинградом был достигнут коренной перелом в войне, продолжен путь к освобождению огромных территорий и последующему разгрому нацизма в Европе", - сказал Нарышкин в четверг на заседании в Минобрнауки РФ, посвященному историческому образованию. "Сколько бы лет ни прошло с тех пор, образ непокоренного города на Волге - Сталинграда - навсегда останется символом стойкости и мужества нашего народа, лучшей духовной опорой перед лицом любых внешних угроз и вызовов, перед лицом любых врагов, в какие бы блоки и международные секты они ни объединялись", - подчеркнул Нарышкин. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и её союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849028457.html

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Кирилл Волков

общество, россия, сталинград, сергей нарышкин, российское историческое общество, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945)