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СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html
СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США
СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США
Вашингтон столкнулся на Украине с противником другого уровня, чем в Ираке и Афганистане, написал бывший командир танкового батальона ВС США Р. В. Циммерман в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:16
2023-02-02T18:21
политика
россия
украина
сша
специальная военная операция на украине
нато
ирак
в мире
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вашингтон столкнулся на Украине с противником другого уровня, чем в Ираке и Афганистане, написал бывший командир танкового батальона ВС США Р. В. Циммерман в статье для 19FortyFive.По его словам, Белый дом может изменить политику по поддержке Киева в случае необходимости прямого участия американцев в боевых действиях.Офицер предположил, что большая часть населения США готова воевать с Россией "до последнего украинца", но негативно отнесется к отправке американцев в горячую точку, где они будут массово гибнуть в боях с равным соперником."Западное население довольно непостоянно, когда дело доходит до принятия долгосрочных военных обязательств, которые могут привести к нормированию, падению благосостояния, возможному возвращению на военную службу и перспективам больших потерь", — отметил автор публикации.Для лидеров США и Евросоюза крайне важно не поддаться слепой вере в возможности своего оружия, а специалисты, участвующие в планировании, должны реалистично и непредвзято рассматривать потенциальные стратегические цели и вызовы, резюмировал Циммерман.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html
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политика, россия, украина, сша, нато, ирак, в мире
Политика, Россия, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Ирак, В мире
16:16 02.02.2023 (обновлено: 18:21 02.02.2023)
 
СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США

Офицер Циммерман заявил, что Вашингтон сменит курс по Украине при больших потерях ВС США

© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вашингтон столкнулся на Украине с противником другого уровня, чем в Ираке и Афганистане, написал бывший командир танкового батальона ВС США Р. В. Циммерман в статье для 19FortyFive.
По его словам, Белый дом может изменить политику по поддержке Киева в случае необходимости прямого участия американцев в боевых действиях.

"Конечно, Америка неплохо пережила затяжные конфликты в Афганистане и Ираке, но там противниками были бедные страны третьего мира, располагавшие лишь ограниченными ресурсами", — напомнил Циммерман.

Офицер предположил, что большая часть населения США готова воевать с Россией "до последнего украинца", но негативно отнесется к отправке американцев в горячую точку, где они будут массово гибнуть в боях с равным соперником.
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"Западное население довольно непостоянно, когда дело доходит до принятия долгосрочных военных обязательств, которые могут привести к нормированию, падению благосостояния, возможному возвращению на военную службу и перспективам больших потерь", — отметил автор публикации.
Для лидеров США и Евросоюза крайне важно не поддаться слепой вере в возможности своего оружия, а специалисты, участвующие в планировании, должны реалистично и непредвзято рассматривать потенциальные стратегические цели и вызовы, резюмировал Циммерман.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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