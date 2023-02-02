https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html

СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США

СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США

Вашингтон столкнулся на Украине с противником другого уровня, чем в Ираке и Афганистане, написал бывший командир танкового батальона ВС США Р. В. Циммерман в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:16

2023-02-02T16:16

2023-02-02T18:21

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вашингтон столкнулся на Украине с противником другого уровня, чем в Ираке и Афганистане, написал бывший командир танкового батальона ВС США Р. В. Циммерман в статье для 19FortyFive.По его словам, Белый дом может изменить политику по поддержке Киева в случае необходимости прямого участия американцев в боевых действиях.Офицер предположил, что большая часть населения США готова воевать с Россией "до последнего украинца", но негативно отнесется к отправке американцев в горячую точку, где они будут массово гибнуть в боях с равным соперником."Западное население довольно непостоянно, когда дело доходит до принятия долгосрочных военных обязательств, которые могут привести к нормированию, падению благосостояния, возможному возвращению на военную службу и перспективам больших потерь", — отметил автор публикации.Для лидеров США и Евросоюза крайне важно не поддаться слепой вере в возможности своего оружия, а специалисты, участвующие в планировании, должны реалистично и непредвзято рассматривать потенциальные стратегические цели и вызовы, резюмировал Циммерман.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html

https://ria.ru/20230126/abrams-1847477964.html

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политика, россия, украина, сша, нато, ирак, в мире