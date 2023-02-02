16:16 02.02.2023 (обновлено: 18:21 02.02.2023)
СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США
Офицер Циммерман заявил, что Вашингтон сменит курс по Украине при больших потерях ВС США
© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вашингтон столкнулся на Украине с противником другого уровня, чем в Ираке и Афганистане, написал бывший командир танкового батальона ВС США Р. В. Циммерман в статье для 19FortyFive.
По его словам, Белый дом может изменить политику по поддержке Киева в случае необходимости прямого участия американцев в боевых действиях.
"Конечно, Америка неплохо пережила затяжные конфликты в Афганистане и Ираке, но там противниками были бедные страны третьего мира, располагавшие лишь ограниченными ресурсами", — напомнил Циммерман.
Офицер предположил, что большая часть населения США готова воевать с Россией "до последнего украинца", но негативно отнесется к отправке американцев в горячую точку, где они будут массово гибнуть в боях с равным соперником.
1 февраля, 15:45"Все плохо". В США увидели признак скорого исчезновения Украины
"Западное население довольно непостоянно, когда дело доходит до принятия долгосрочных военных обязательств, которые могут привести к нормированию, падению благосостояния, возможному возвращению на военную службу и перспективам больших потерь", — отметил автор публикации.
Для лидеров США и Евросоюза крайне важно не поддаться слепой вере в возможности своего оружия, а специалисты, участвующие в планировании, должны реалистично и непредвзято рассматривать потенциальные стратегические цели и вызовы, резюмировал Циммерман.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.