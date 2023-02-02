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В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов
В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов - РИА Новости, 02.02.2023
В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов
В США объявили о передаче 135 миллионов долларов для "поддержки экономического восстановления" Молдавии и Украины. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:05
2023-02-02T13:05
2023-02-02T13:05
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В США объявили о передаче 135 миллионов долларов для "поддержки экономического восстановления" Молдавии и Украины. "Агентство США по международному развитию (USAID) объявило сегодня, что Американо-российский инвестиционный фонд (TUSRIF) в партнерстве с конгрессом США переведет более 154 миллионов долларов... В том числе 135 миллионов долларов в Western NIS Enterprise Fund для поддержки экономического восстановления Украины и Молдовы", - говорится в заявлении американского агентства по международному развитию на его официальном сайте. Как отмечается в заявлении, еще 18 миллионов долларов будут направлены Американо-российскому фонду по экономическому и правовому развитию (USRF, признанная в РФ нежелательной иностранная организация) на "поддержку гражданского общества и независимых СМИ" в РФ. USRF является преемником TUSRIF.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, агентство по международному развитию сша, в мире
США, Украина, Россия, Агентство по международному развитию США, В мире
В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов
В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов на восстановление экономики