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В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов

В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов - РИА Новости, 02.02.2023

В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов

В США объявили о передаче 135 миллионов долларов для "поддержки экономического восстановления" Молдавии и Украины. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:05

2023-02-02T13:05

2023-02-02T13:05

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В США объявили о передаче 135 миллионов долларов для "поддержки экономического восстановления" Молдавии и Украины. "Агентство США по международному развитию (USAID) объявило сегодня, что Американо-российский инвестиционный фонд (TUSRIF) в партнерстве с конгрессом США переведет более 154 миллионов долларов... В том числе 135 миллионов долларов в Western NIS Enterprise Fund для поддержки экономического восстановления Украины и Молдовы", - говорится в заявлении американского агентства по международному развитию на его официальном сайте. Как отмечается в заявлении, еще 18 миллионов долларов будут направлены Американо-российскому фонду по экономическому и правовому развитию (USRF, признанная в РФ нежелательной иностранная организация) на "поддержку гражданского общества и независимых СМИ" в РФ. USRF является преемником TUSRIF.

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849196894.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, украина, россия, агентство по международному развитию сша, в мире