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В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов - РИА Новости, 02.02.2023
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В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов
В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов - РИА Новости, 02.02.2023
В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов
В США объявили о передаче 135 миллионов долларов для "поддержки экономического восстановления" Молдавии и Украины. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:05
2023-02-02T13:05
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украина
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В США объявили о передаче 135 миллионов долларов для "поддержки экономического восстановления" Молдавии и Украины. "Агентство США по международному развитию (USAID) объявило сегодня, что Американо-российский инвестиционный фонд (TUSRIF) в партнерстве с конгрессом США переведет более 154 миллионов долларов... В том числе 135 миллионов долларов в Western NIS Enterprise Fund для поддержки экономического восстановления Украины и Молдовы", - говорится в заявлении американского агентства по международному развитию на его официальном сайте. Как отмечается в заявлении, еще 18 миллионов долларов будут направлены Американо-российскому фонду по экономическому и правовому развитию (USRF, признанная в РФ нежелательной иностранная организация) на "поддержку гражданского общества и независимых СМИ" в РФ. USRF является преемником TUSRIF.
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сша, украина, россия, агентство по международному развитию сша, в мире
США, Украина, Россия, Агентство по международному развитию США, В мире
13:05 02.02.2023
 
В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов

В США выделят Молдавии и Украине 135 миллионов долларов на восстановление экономики

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В США объявили о передаче 135 миллионов долларов для "поддержки экономического восстановления" Молдавии и Украины.
"Агентство США по международному развитию (USAID) объявило сегодня, что Американо-российский инвестиционный фонд (TUSRIF) в партнерстве с конгрессом США переведет более 154 миллионов долларов... В том числе 135 миллионов долларов в Western NIS Enterprise Fund для поддержки экономического восстановления Украины и Молдовы", - говорится в заявлении американского агентства по международному развитию на его официальном сайте.
Как отмечается в заявлении, еще 18 миллионов долларов будут направлены Американо-российскому фонду по экономическому и правовому развитию (USRF, признанная в РФ нежелательной иностранная организация) на "поддержку гражданского общества и независимых СМИ" в РФ. USRF является преемником TUSRIF.
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