https://ria.ru/20230202/ssha-1849200781.html

Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров

Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров

Россия противостоит убежденности американцев в их исключительности и непогрешимости, в вере в их собственное превосходство, о чём заявляют американские власти,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:09

2023-02-02T12:09

2023-02-02T12:09

россия

сша

сергей лавров

джейк салливан

барак обама

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия противостоит убежденности американцев в их исключительности и непогрешимости, в вере в их собственное превосходство, о чём заявляют американские власти, заявил глава МИР РФ Сергей Лавров. "Вот эта вот исключительность - это абсолютная убежденность в собственной непогрешимости, в собственном превосходстве, я убежден, это и есть главная причина, по которой сейчас мы противостоим тем странам, которые через киевский режим ведут против нас гибридную, да уже и не столько гибридную, войну", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. Глава МИД РФ подчеркнул, что в США сейчас раскол общества и правящая власть пытается это подавить, пользуясь "авторитарными инструментами". "Я бы советовал как минимум обратиться к эпохе правления Барака Обамы и почитать, это не сложно сделать, это в наличии имеется, его заявление об американской исключительности. Потом можно почитать аналогичное заявление президента (Дональда) Трампа о том, что это великая исключительная нация, другой такой в мире нет, "на нас огромная ответственность лежит"", - добавил он. Он также упомянул, что экс-президент Трамп продвигал такую мысль неоднократно, ее оформляли и его сотрудники. "Например, (Энтони) Блинкен, госсекретарь, сказал, что американцы обязаны реализовывать свое лидерство, свою исключительную способность к индивидууму, "потому что если это будем не мы, то в мире будет хаос". Очень скромно. И в 2019 году Джейк Салливан, только-только заступив на пост помощника (Джо) Байдена по национальной безопасности, написал целую статью, в каком-то журнале, нетрудно найти, где он опять рассуждал на тему исключительности. И сказал там прямо очень прямо очень страшную вещь. Он сказал: "Наша исключительность означает, что мы не можем позволять делать упор на этническую и историческую идентичность, мы должны распространять повсюду новую свободную демократию", - рассказал глава МИД РФ. Лавров уточнил, что высказывание Салливана означает, что "всем остальным отказано в праве помнить свою историю", а также что американцы хотят "всех переплавить", кто приехал в США и сделать их американцами.

https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, сергей лавров, джейк салливан, барак обама