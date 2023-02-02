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Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров
Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров
Россия противостоит убежденности американцев в их исключительности и непогрешимости, в вере в их собственное превосходство, о чём заявляют американские власти,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:09
2023-02-02T12:09
россия
сша
сергей лавров
джейк салливан
барак обама
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия противостоит убежденности американцев в их исключительности и непогрешимости, в вере в их собственное превосходство, о чём заявляют американские власти, заявил глава МИР РФ Сергей Лавров. "Вот эта вот исключительность - это абсолютная убежденность в собственной непогрешимости, в собственном превосходстве, я убежден, это и есть главная причина, по которой сейчас мы противостоим тем странам, которые через киевский режим ведут против нас гибридную, да уже и не столько гибридную, войну", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. Глава МИД РФ подчеркнул, что в США сейчас раскол общества и правящая власть пытается это подавить, пользуясь "авторитарными инструментами". "Я бы советовал как минимум обратиться к эпохе правления Барака Обамы и почитать, это не сложно сделать, это в наличии имеется, его заявление об американской исключительности. Потом можно почитать аналогичное заявление президента (Дональда) Трампа о том, что это великая исключительная нация, другой такой в мире нет, "на нас огромная ответственность лежит"", - добавил он. Он также упомянул, что экс-президент Трамп продвигал такую мысль неоднократно, ее оформляли и его сотрудники. "Например, (Энтони) Блинкен, госсекретарь, сказал, что американцы обязаны реализовывать свое лидерство, свою исключительную способность к индивидууму, "потому что если это будем не мы, то в мире будет хаос". Очень скромно. И в 2019 году Джейк Салливан, только-только заступив на пост помощника (Джо) Байдена по национальной безопасности, написал целую статью, в каком-то журнале, нетрудно найти, где он опять рассуждал на тему исключительности. И сказал там прямо очень прямо очень страшную вещь. Он сказал: "Наша исключительность означает, что мы не можем позволять делать упор на этническую и историческую идентичность, мы должны распространять повсюду новую свободную демократию", - рассказал глава МИД РФ. Лавров уточнил, что высказывание Салливана означает, что "всем остальным отказано в праве помнить свою историю", а также что американцы хотят "всех переплавить", кто приехал в США и сделать их американцами.
https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html
https://ria.ru/20230202/evropa-1849190526.html
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россия, сша, сергей лавров, джейк салливан, барак обама
Россия, США, Сергей Лавров, Джейк Салливан, Барак Обама
12:09 02.02.2023
 
Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия противостоит убежденности американцев в их исключительности

© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия противостоит убежденности американцев в их исключительности и непогрешимости, в вере в их собственное превосходство, о чём заявляют американские власти, заявил глава МИР РФ Сергей Лавров.
"Вот эта вот исключительность - это абсолютная убежденность в собственной непогрешимости, в собственном превосходстве, я убежден, это и есть главная причина, по которой сейчас мы противостоим тем странам, которые через киевский режим ведут против нас гибридную, да уже и не столько гибридную, войну", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
Глава МИД РФ подчеркнул, что в США сейчас раскол общества и правящая власть пытается это подавить, пользуясь "авторитарными инструментами".
"Я бы советовал как минимум обратиться к эпохе правления Барака Обамы и почитать, это не сложно сделать, это в наличии имеется, его заявление об американской исключительности. Потом можно почитать аналогичное заявление президента (Дональда) Трампа о том, что это великая исключительная нация, другой такой в мире нет, "на нас огромная ответственность лежит"", - добавил он.
Лавров: США лишили Евросоюз последних признаков самостоятельности - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:06
США подмяли под себя Евросоюз, заявил Лавров
Он также упомянул, что экс-президент Трамп продвигал такую мысль неоднократно, ее оформляли и его сотрудники.
"Например, (Энтони) Блинкен, госсекретарь, сказал, что американцы обязаны реализовывать свое лидерство, свою исключительную способность к индивидууму, "потому что если это будем не мы, то в мире будет хаос". Очень скромно. И в 2019 году Джейк Салливан, только-только заступив на пост помощника (Джо) Байдена по национальной безопасности, написал целую статью, в каком-то журнале, нетрудно найти, где он опять рассуждал на тему исключительности. И сказал там прямо очень прямо очень страшную вещь. Он сказал: "Наша исключительность означает, что мы не можем позволять делать упор на этническую и историческую идентичность, мы должны распространять повсюду новую свободную демократию", - рассказал глава МИД РФ.
Лавров уточнил, что высказывание Салливана означает, что "всем остальным отказано в праве помнить свою историю", а также что американцы хотят "всех переплавить", кто приехал в США и сделать их американцами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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В планы США входит экономическое подавление Европы, заявил Лавров
 
РоссияСШАСергей ЛавровДжейк СалливанБарак Обама
 
 
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