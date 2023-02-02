https://ria.ru/20230202/ssha-1849200781.html
Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров
Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров
Россия противостоит убежденности американцев в их исключительности и непогрешимости, в вере в их собственное превосходство, о чём заявляют американские власти,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:09
2023-02-02T12:09
2023-02-02T12:09
россия
сша
сергей лавров
джейк салливан
барак обама
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия противостоит убежденности американцев в их исключительности и непогрешимости, в вере в их собственное превосходство, о чём заявляют американские власти, заявил глава МИР РФ Сергей Лавров. "Вот эта вот исключительность - это абсолютная убежденность в собственной непогрешимости, в собственном превосходстве, я убежден, это и есть главная причина, по которой сейчас мы противостоим тем странам, которые через киевский режим ведут против нас гибридную, да уже и не столько гибридную, войну", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. Глава МИД РФ подчеркнул, что в США сейчас раскол общества и правящая власть пытается это подавить, пользуясь "авторитарными инструментами". "Я бы советовал как минимум обратиться к эпохе правления Барака Обамы и почитать, это не сложно сделать, это в наличии имеется, его заявление об американской исключительности. Потом можно почитать аналогичное заявление президента (Дональда) Трампа о том, что это великая исключительная нация, другой такой в мире нет, "на нас огромная ответственность лежит"", - добавил он. Он также упомянул, что экс-президент Трамп продвигал такую мысль неоднократно, ее оформляли и его сотрудники. "Например, (Энтони) Блинкен, госсекретарь, сказал, что американцы обязаны реализовывать свое лидерство, свою исключительную способность к индивидууму, "потому что если это будем не мы, то в мире будет хаос". Очень скромно. И в 2019 году Джейк Салливан, только-только заступив на пост помощника (Джо) Байдена по национальной безопасности, написал целую статью, в каком-то журнале, нетрудно найти, где он опять рассуждал на тему исключительности. И сказал там прямо очень прямо очень страшную вещь. Он сказал: "Наша исключительность означает, что мы не можем позволять делать упор на этническую и историческую идентичность, мы должны распространять повсюду новую свободную демократию", - рассказал глава МИД РФ. Лавров уточнил, что высказывание Салливана означает, что "всем остальным отказано в праве помнить свою историю", а также что американцы хотят "всех переплавить", кто приехал в США и сделать их американцами.
https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html
https://ria.ru/20230202/evropa-1849190526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей лавров, джейк салливан, барак обама
Россия, США, Сергей Лавров, Джейк Салливан, Барак Обама
Россия противостоит убежденности США в их исключительности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия противостоит убежденности американцев в их исключительности
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия противостоит убежденности американцев в их исключительности и непогрешимости, в вере в их собственное превосходство, о чём заявляют американские власти, заявил глава МИР РФ Сергей Лавров.
"Вот эта вот исключительность - это абсолютная убежденность в собственной непогрешимости, в собственном превосходстве, я убежден, это и есть главная причина, по которой сейчас мы противостоим тем странам, которые через киевский режим ведут против нас гибридную, да уже и не столько гибридную, войну", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
Глава МИД РФ подчеркнул, что в США
сейчас раскол общества и правящая власть пытается это подавить, пользуясь "авторитарными инструментами".
"Я бы советовал как минимум обратиться к эпохе правления Барака Обамы
и почитать, это не сложно сделать, это в наличии имеется, его заявление об американской исключительности. Потом можно почитать аналогичное заявление президента (Дональда) Трампа о том, что это великая исключительная нация, другой такой в мире нет, "на нас огромная ответственность лежит"", - добавил он.
Он также упомянул, что экс-президент Трамп продвигал такую мысль неоднократно, ее оформляли и его сотрудники.
"Например, (Энтони) Блинкен, госсекретарь, сказал, что американцы обязаны реализовывать свое лидерство, свою исключительную способность к индивидууму, "потому что если это будем не мы, то в мире будет хаос". Очень скромно. И в 2019 году Джейк Салливан
, только-только заступив на пост помощника (Джо) Байдена по национальной безопасности, написал целую статью, в каком-то журнале, нетрудно найти, где он опять рассуждал на тему исключительности. И сказал там прямо очень прямо очень страшную вещь. Он сказал: "Наша исключительность означает, что мы не можем позволять делать упор на этническую и историческую идентичность, мы должны распространять повсюду новую свободную демократию", - рассказал глава МИД РФ.
Лавров уточнил, что высказывание Салливана означает, что "всем остальным отказано в праве помнить свою историю", а также что американцы хотят "всех переплавить", кто приехал в США и сделать их американцами.