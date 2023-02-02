https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849267855.html
Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области
Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области - РИА Новости, 02.02.2023
Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области
Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию 35Д6 и американскую AN/TPQ-37 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:10
2023-02-02T15:10
2023-02-02T15:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
сша
воздушно-космические силы россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840504287_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_874783a6d1769cfcef4bd00428c4a6e0.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию 35Д6 и американскую AN/TPQ-37 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. "Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке министерства. Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849265539.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840504287_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b0854d902c5598e1b1bde47e3d91839.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, сша, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, США, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области
Минобороны: авиация уничтожила американскую и украинскую РЛС в Запорожской области