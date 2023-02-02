https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849267855.html

Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области

Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области - РИА Новости, 02.02.2023

Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области

Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию 35Д6 и американскую AN/TPQ-37 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:10

2023-02-02T15:10

2023-02-02T15:10

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

сша

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию 35Д6 и американскую AN/TPQ-37 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. "Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке министерства. Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849265539.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, сша, воздушно-космические силы россии, безопасность