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Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849267855.html
Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области
Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области - РИА Новости, 02.02.2023
Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области
Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию 35Д6 и американскую AN/TPQ-37 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:10
2023-02-02T15:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
сша
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию 35Д6 и американскую AN/TPQ-37 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. "Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке министерства. Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849265539.html
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запорожская область, россия, сша, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, США, Воздушно-космические силы России, Безопасность
15:10 02.02.2023
 
Российская авиация уничтожила две РЛС в Запорожской области

Минобороны: авиация уничтожила американскую и украинскую РЛС в Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию 35Д6 и американскую AN/TPQ-37 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке министерства.
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Вчера, 15:04Специальная военная операция на Украине
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Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияСШАВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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