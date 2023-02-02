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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 02.02.2023
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https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849261550.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 02.02.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка войск РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 65 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:55
2023-02-02T15:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 65 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск "Восток" уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. Также за сутки уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230202/priznanie-1849119661.html
россия
украина
запорожская область
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика
14:55 02.02.2023 (обновлено: 15:12 02.02.2023)
 
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 65 военных ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации
Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 65 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск "Восток" уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. Также за сутки уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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