https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849201422.html

Песков ответил, планируются ли мероприятия к годовщине начала спецоперации

Песков ответил, планируются ли мероприятия к годовщине начала спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023

Песков ответил, планируются ли мероприятия к годовщине начала спецоперации

Кремлю пока не известно о планируемых мероприятиях в честь годовщины спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:09

2023-02-02T12:09

2023-02-02T12:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

сергей лавров

общество

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Кремлю пока не известно о планируемых мероприятиях в честь годовщины спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались в этой связи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли в России какие-нибудь мероприятия в связи с годовщиной начала специальной военной операции на Украине. Также Песков перенаправил в МИД РФ вопрос журналистов о том, когда выйдут материалы к годовщине спецоперации, о подготовке которых в четверг заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20221208/ssha-1837172292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, общество, ситуация в днр и лнр