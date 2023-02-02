https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849201422.html
Песков ответил, планируются ли мероприятия к годовщине начала спецоперации
Песков ответил, планируются ли мероприятия к годовщине начала спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Песков ответил, планируются ли мероприятия к годовщине начала спецоперации
Кремлю пока не известно о планируемых мероприятиях в честь годовщины спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:09
2023-02-02T12:09
2023-02-02T12:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
сергей лавров
общество
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Кремлю пока не известно о планируемых мероприятиях в честь годовщины спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались в этой связи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли в России какие-нибудь мероприятия в связи с годовщиной начала специальной военной операции на Украине. Также Песков перенаправил в МИД РФ вопрос журналистов о том, когда выйдут материалы к годовщине спецоперации, о подготовке которых в четверг заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20221208/ssha-1837172292.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, общество, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков ответил, планируются ли мероприятия к годовщине начала спецоперации
Песков заявил, что не знает о планирующихся мероприятиях в честь годовщины начала СВО