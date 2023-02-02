https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849173931.html
Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации
Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации
Москва готовит материалы к годовщине спецоперации на Украине, чтобы все не свелось к антироссийским шабашам Запада, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:15
2023-02-02T11:15
2023-02-02T12:03
специальная военная операция на украине
москва
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украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Москва готовит материалы к годовщине спецоперации на Украине, чтобы все не свелось к антироссийским шабашам Запада, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Наша дипломатия будет делать всё, чтобы задуманные на конец февраля, как бы приуроченные к годовщине СВО антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках, которые сейчас Запад совместно активно с киевским режимом прорабатывает, чтобы это не оказалось единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества. Мы тоже готовим некоторую такую "отчётность" о том, что происходило за этот год", - сказал он.Лавров отметил, что речь идёт не только о ранее опубликованной информации о военно-биологических программах США на территории Украины и причастности Штатов к взрывам на "Северных потоках".
https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html
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РИА Новости
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Лавров: Москва готовит материалы к годовщине спецоперации
Лавров: Москва готовит материалы к годовщине спецоперации
2023-02-02T11:15
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:15 02.02.2023 (обновлено: 12:03 02.02.2023)
Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации
Лавров: Россия готовит материалы к годовщине спецоперации в противовес "шабашам" Запада