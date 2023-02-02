https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849173931.html

Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации

Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров рассказал о подготовке материалов к годовщине спецоперации

Москва готовит материалы к годовщине спецоперации на Украине, чтобы все не свелось к антироссийским шабашам Запада, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:15

2023-02-02T11:15

2023-02-02T12:03

специальная военная операция на украине

москва

в мире

украина

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Москва готовит материалы к годовщине спецоперации на Украине, чтобы все не свелось к антироссийским шабашам Запада, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Наша дипломатия будет делать всё, чтобы задуманные на конец февраля, как бы приуроченные к годовщине СВО антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках, которые сейчас Запад совместно активно с киевским режимом прорабатывает, чтобы это не оказалось единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества. Мы тоже готовим некоторую такую "отчётность" о том, что происходило за этот год", - сказал он.Лавров отметил, что речь идёт не только о ранее опубликованной информации о военно-биологических программах США на территории Украины и причастности Штатов к взрывам на "Северных потоках".

https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: Москва готовит материалы к годовщине спецоперации Лавров: Москва готовит материалы к годовщине спецоперации 2023-02-02T11:15 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)