https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849132075.html

ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр, заявил Сальдо

ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр, заявил Сальдо - РИА Новости, 02.02.2023

ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр, заявил Сальдо

Российские военные отбивают все попытки украинской армии форсировать Днепр, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:23

2023-02-02T08:23

2023-02-02T11:38

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсон

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352414_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_984d0ee0932aa51321770c6a3f9f804a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Российские военные отбивают все попытки украинской армии форсировать Днепр, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что российские военные при боевых действиях полагаются на выучку и профессионализм, а не на численное превосходство.По его словам, говорить о реальности военных планов украинского руководства форсировать Днепр вообще не имеет смысла. "Его лидеры, подталкиваемые американцами и британцами, просто бросают на убой все новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями", — подчеркнул Сальдо. Украинская армия регулярно пытается форсировать Днепр, чтобы закрепиться на левом берегу и создать плацдарм для наступления. Последние неудачные попытки предпринимались в районе Новой Каховки и Херсона. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, украинские войска контролируют правобережную часть, включая областной центр региона — город Херсон.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.

https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849130757.html

https://ria.ru/20230202/poteri-1849128664.html

днепр (город)

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсон, херсонская область , владимир сальдо, безопасность