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ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр, заявил Сальдо - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр, заявил Сальдо
ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр, заявил Сальдо - РИА Новости, 02.02.2023
ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр, заявил Сальдо
Российские военные отбивают все попытки украинской армии форсировать Днепр, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:23
2023-02-02T11:38
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсон
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Российские военные отбивают все попытки украинской армии форсировать Днепр, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что российские военные при боевых действиях полагаются на выучку и профессионализм, а не на численное превосходство.По его словам, говорить о реальности военных планов украинского руководства форсировать Днепр вообще не имеет смысла. "Его лидеры, подталкиваемые американцами и британцами, просто бросают на убой все новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями", — подчеркнул Сальдо. Украинская армия регулярно пытается форсировать Днепр, чтобы закрепиться на левом берегу и создать плацдарм для наступления. Последние неудачные попытки предпринимались в районе Новой Каховки и Херсона. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, украинские войска контролируют правобережную часть, включая областной центр региона — город Херсон.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.
https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849130757.html
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днепр (город), херсон, херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
08:23 02.02.2023 (обновлено: 11:38 02.02.2023)
 
ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр, заявил Сальдо

Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ несут потери при попытках форсировать Днепр

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт" Вооруженных сил России в южном секторе СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из самоходной артиллерийской установки Гиацинт Вооруженных сил России в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт" Вооруженных сил России в южном секторе СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Российские военные отбивают все попытки украинской армии форсировать Днепр, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику", — уточнил он.

Сальдо отметил, что российские военные при боевых действиях полагаются на выучку и профессионализм, а не на численное превосходство.
По его словам, говорить о реальности военных планов украинского руководства форсировать Днепр вообще не имеет смысла.
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"Его лидеры, подталкиваемые американцами и британцами, просто бросают на убой все новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями", — подчеркнул Сальдо.
Украинская армия регулярно пытается форсировать Днепр, чтобы закрепиться на левом берегу и создать плацдарм для наступления. Последние неудачные попытки предпринимались в районе Новой Каховки и Херсона.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, украинские войска контролируют правобережную часть, включая областной центр региона — город Херсон.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)ХерсонХерсонская областьВладимир СальдоБезопасность
 
 
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