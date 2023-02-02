https://ria.ru/20230202/sovraschenie-1849146082.html
Жителя Омска, звавшего к себе "на сладости", обвинили в совращении детей
Жителя Омска, звавшего к себе "на сладости", обвинили в совращении детей - РИА Новости, 02.02.2023
Жителя Омска, звавшего к себе "на сладости", обвинили в совращении детей
Житель Омской области пойдет по суд за совращение шести детей, которых он приглашал в гости "на сладости", сообщает в четверг региональная прокуратура. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:52
2023-02-02T09:52
2023-02-02T09:53
происшествия
омская область
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ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Житель Омской области пойдет по суд за совращение шести детей, которых он приглашал в гости "на сладости", сообщает в четверг региональная прокуратура. Обвиняемому жителю города Калачинск 59 лет – ему вменяют десять сексуальных преступлений. Жертвами, считает следствие, становились дети от 6 до 12 лет. "С июня 2020 года по март 2022 года фигурант, приглашая к себе домой детей своей бывшей сожительницы, а также своей знакомой, под предлогом угощения сладостями и приобретения подарков совершал развратные действия и сексуальные домогательства", - говорится в релизе. Об извращенце стало известно от одной из девочек, которая рассказала о случившемся с ней своей бабушке – а та сразу пошла в полицию. Вину задержанный признавать отказался, судебного процесса он дожидается в СИЗО. Уголовное дело по существу рассмотрит Калачинский городской суд Омской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
09:52 02.02.2023 (обновлено: 09:53 02.02.2023)
Жителя Омска, звавшего к себе "на сладости", обвинили в совращении детей
Жителя Омска, звавшего к себе "на сладости", обвинили в десяти случаях совращения детей
ОМСК, 2 фев - РИА Новости.
Житель Омской области пойдет по суд за совращение шести детей, которых он приглашал в гости "на сладости", сообщает в четверг региональная прокуратура
.
Обвиняемому жителю города Калачинск 59 лет – ему вменяют десять сексуальных преступлений. Жертвами, считает следствие, становились дети от 6 до 12 лет.
"С июня 2020 года по март 2022 года фигурант, приглашая к себе домой детей своей бывшей сожительницы, а также своей знакомой, под предлогом угощения сладостями и приобретения подарков совершал развратные действия и сексуальные домогательства", - говорится в релизе.
Об извращенце стало известно от одной из девочек, которая рассказала о случившемся с ней своей бабушке – а та сразу пошла в полицию. Вину задержанный признавать отказался, судебного процесса он дожидается в СИЗО.
Уголовное дело по существу рассмотрит Калачинский городской суд Омской области.