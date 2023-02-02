https://ria.ru/20230202/sovraschenie-1849146082.html

Жителя Омска, звавшего к себе "на сладости", обвинили в совращении детей

Жителя Омска, звавшего к себе "на сладости", обвинили в совращении детей - РИА Новости, 02.02.2023

Жителя Омска, звавшего к себе "на сладости", обвинили в совращении детей

Житель Омской области пойдет по суд за совращение шести детей, которых он приглашал в гости "на сладости", сообщает в четверг региональная прокуратура. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:52

2023-02-02T09:52

2023-02-02T09:53

происшествия

омская область

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ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Житель Омской области пойдет по суд за совращение шести детей, которых он приглашал в гости "на сладости", сообщает в четверг региональная прокуратура. Обвиняемому жителю города Калачинск 59 лет – ему вменяют десять сексуальных преступлений. Жертвами, считает следствие, становились дети от 6 до 12 лет. "С июня 2020 года по март 2022 года фигурант, приглашая к себе домой детей своей бывшей сожительницы, а также своей знакомой, под предлогом угощения сладостями и приобретения подарков совершал развратные действия и сексуальные домогательства", - говорится в релизе. Об извращенце стало известно от одной из девочек, которая рассказала о случившемся с ней своей бабушке – а та сразу пошла в полицию. Вину задержанный признавать отказался, судебного процесса он дожидается в СИЗО. Уголовное дело по существу рассмотрит Калачинский городской суд Омской области.

https://ria.ru/20230124/verblyud-1846965770.html

омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омская область